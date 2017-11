Après trois jours de fermeture, la ligne la plus fréquentée d'Europe reprend ce jeudi matin.

Le RER A a enfin repris entre les stations la Défense et Auber © AFP / Yasushi Kanno

Le RER A, coupé depuis lundi entre les gares de la Défense et d'Auber à Paris, suite à l'arrivée d'eau boueuse dans un tunnel de la ligne, a repris jeudi matin.

"La RATP confirme la reprise du trafic du RER A sur l'intégralité de la ligne, suite à l'achèvement des travaux nécessaires par les entreprises du Groupement Eole, en charge du chantier ayant endommagé le tunnel du RER A", annonce la RATP.

Un million de personnes transportées par jour

La ligne était interrompue depuis lundi entre les gares de la Défense et Auber à Paris. Une paroi du tunnel du RER A a été percée à la Porte Maillot. Ces travaux ont lieu dans le cadre d'un forage préliminaire menés par les équipes du groupement Eole, en charge du chantier du RER E pour SNCF Réseau.

Cette ligne traverse la région parisienne d'est en ouest. Elle est une artère clé des transports franciliens. et la plus fréquentée d'Europe, avec plus d'un million de personnes transportées par jour.