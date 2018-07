D'après une étude menée par l'ANRS dont les premiers résultats sont dévoilés ce mardi à l'occasion de la conférence mondiale sur la recherche contre le Sida, sur plus de 1 400 volontaires pour tester un traitement préventif, aucun n'a été contaminé.

Le PrEP est un traitement qui pourra être utilisé de façon préventive contre le Sida © AFP / BRITTA PEDERSEN / ZB / DPA

C'est un premier résultat pour une étude qui se prolongera jusqu'en 2020, mais celui-ci pourrait être porteur d'espoir : un an après son démarrage, l'étude ANRS Prévenir semble montrer l'efficacité d'un traitement préventif contre le Sida, la prophaylaxie pré-exposition (PrEP).

Un traitement continu ou ponctuel

Cette étude, lancée en mai 2017 et placée sous la responsabilité de deux médecins spécialistes en association avec l'association AIDES, a observé les effets de la PrEP sur 1 435 premiers volontaires recrutés entre mai 2017 et mai 2018 parmi l'une des populations les plus exposées au VIH, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Ce traitement peut se prendre de deux façons, soit quotidiennement (ce qui a été le cas pour 44% des volontaires) soit à la demande, au moment des périodes d'activité sexuelle (ce qu'ont fait 53% des testeurs). Les personnes qui ont accepté de participer à ces essais était toutes séronégatives au moment du début des tests.

Aucune infection sur près de 1 500 cobayes

La conclusion est nette : à ce jour, aucun cas d'infection n'a été constaté sur ces 1 435 personnes. "Ces résultats permettent de confirmer la très bonne efficacité de la PrEP puisque l'on s'adresse à des personnes fortement exposées au risque d'infection par le VIH", explique le Pr Jean-Michel Molina de l'hôpital Saint-Louis, investigateur principal de cette étude.

Les premiers résultats de l'étude seront détaillés ce mardi à l'occasion de la conférence mondiale AIDS2018 qui se déroule depuis lundi à Amsterdam, dans un contexte où les chiffres montrent que l'épidémie de Sida régresse moins vite que prévu. D'ici 2019, 3 000 volontaires auront été inclus au total, dont des personnes transgenres et des femmes et hommes hétérosexuels à fort risque d'infection. Elles seront suivies jusqu'en 2020.