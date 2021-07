Le BCG, vaccin contre la tuberculose, a cent ans aujourd'hui : au total, il aurait permis de sauver un milliard d'êtres humains en un siècle.

Le vaccin BCG contre la tuberculose a 100 ans et aurait permis de sauver 1 milliard de vies © Getty / BSIP / Contributeur

Il y a 100 ans, l'infection respiratoire qui faisait peur, ce n'était pas le Covid-19 mais la tuberculose. Et en juillet 1921, le premier vaccin BCG était administré chez l'homme. BCG pour Bacille de Calmette et Guérin, du nom de ses deux inventeurs français, le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin.

Le vaccin le plus administré dans le monde

Le BCG a permis de sauver des centaines de millions de vies (on parle même d'un milliard d'humains en 100 ans !) et d'endiguer la tuberculose, même si la maladie n'a pas totalement disparu et tue encore plus d'un million de personnes chaque année dans le monde.

Albert Calmette et Camille Guérin ont mis 20 ans pour fabriquer leur vaccin. Ils l'ont testé d'abord sur les bovins. À l'époque, la tuberculose faisait des ravages. En France, il était alors question de 100 000 à 200 000 morts par an. Les deux hommes n'ont jamais déposé le brevet de leur invention car ils voulaient l'offrir au plus grand nombre.

Un vaccin de moins en moins utilisé dans les pays riches

Le vaccin est devenu obligatoire en France à la fin des années 40 et la mortalité a aussitôt chuté. Peu cher, il fait partie des vaccins dits "vivants atténués". Il contient un agent infectieux vivant, une souche atténuée de bacille tuberculeux. Il a permis surtout de prévenir les formes graves chez les jeunes enfants.

On l'utilise aujourd'hui de moins en moins dans les pays riches, car la maladie y est devenue plus rare, inférieure à 10 cas pour 100 000 habitants.

En France, il n'est plus obligatoire chez les enfants depuis 2007 mais la vaccination reste conseillée pour des publics ciblés.

Et un vaccin qui pourrait lutter contre d'autres maladies

Le BCG n'en demeure pas moins d'actualité car son spectre d'action pourrait largement dépasser la tuberculose. Des études suggèrent en effet qu'il pourrait protéger d'autres infections, et atténuer certaines maladies inflammatoires et auto-immunes, comme l'eczéma, le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques.

Dans le diabète par exemple, une étude américaine démontre sur un très petit échantillon de neuf patients qu'il pourrait restaurer au moins partiellement une production d'insuline. Le BCG est par ailleurs déjà utilisé dans le traitement du cancer de la vessie et des études recherchent aujourd'hui s'il pourrait avoir un quelconque bénéfice dans la protection contre le Covid-19.