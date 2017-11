Moins jeter, penser recyclage, ne pas surconsommer sont autant de réflexes des adeptes du zéro déchet.

Réduire ses déchets petit à petit © Getty / Silvia Li Volsi / EyeEm

L’expression zéro déchet cache un objectif : arrêter de jeter tout et n’importe quoi, n’importe où, mais aussi d’acheter à tout-va. A l’heure où nos déchets pèsent 590 kilos par an et par habitant, pour finir en grande partie dans des décharges et incinérateurs qui polluent avec un coût à la clé : 17 milliards d’euros par an pour leur « gestion », certains pensent qu’il est temps d’agir. D’autres ont déjà commencé.

Pas question de se chauffer à la bougie et de « manger des graines » ou des épluchures de pomme de terre habillés en guenilles... loin des clichés, les adeptes du mode de vie zéro déchet sont discrets, « normaux », mais pragmatiques.

Ils privilégient le vrac, le lavable, la seconde main, la réparation, l’utilisation des choses jusqu’au bout... Du bon sens en définitive pour se débarrasser au passage de toutes les frustrations de la surconsommation : il y a toujours du neuf, partout, pour tous, mais à quel prix pour nos finances et la planète ?

Comment alléger nos poubelles ?

Un tiers en compostant, un tiers en recyclant, et voilà déjà un bout de chemin de fait. Et puis, produire moins de déchets c’est aussi un jeu (d’enfants). Essayez de faire vos courses en refusant tous les sacs que les commerçants vous proposent (en tendant les vôtres bien sûr), vous aurez plutôt droit à des sourires que des remarques. Un atelier chimie pour l’hiver ? L’occasion d’associer les plus jeunes pour fabriquer son produit pour les vitres, le sol ou même le lave-vaisselle, en quelques minutes…

Chaque seconde, 1,2 jouet est jeté en France… Pour les fêtes de fin d’année le Père Noël peut aussi se mettre à la seconde main, la magie sera la même !

Pour toutes ces raisons, de plus en plus de français se tourneraient vers ce mode de vie zéro déchet, une « maison » leur est même dédiée en région parisienne depuis quelques mois.

Regardez le reportage à la « maison du zéro déchet » réalisé par le média ID, L’info Durable :

Et vous, vous commencez quand ?

►►► Pour découvrir le dossier « Naviguer sur Internet n’est pas anodin pour la planète » écoutez le Social Lab de Valère Corréard dimanche à 6h55 dans le 6/9 d’Eric Delvaux.