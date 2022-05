Les français de l'étranger ont la possibilité de voter électroniquement pour les élections législatives 2022, du vendredi 27 mai au mercredi 1er juin. Une option toujours pas accessible en France, bien qu'Emmanuel Macron y soit favorable.

Une machine de vote électronique au Havre le 24 avril, lors du second tour de l'élection présidentielle. © AFP / SAMEER AL-DOUMY

Ils avaient pu le faire en 2012, avant que ce ne soit plus possible en 2017 après les ingérences russes dans la présidentielle américaine. C'est à nouveau possible cette année : les français de l’étranger peuvent voter électroniquement pour les élections législatives 2022, depuis vendredi et jusqu’au 1er juin pour le premier tour. Le vote électronique pourrait il se généraliser en France ? C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron.

Dès sa première élection il y a 5 ans, le président a demandé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de travailler à faciliter le vote à distance. Une généralisation qui était d'ailleurs dans le programme du candidat en 2017. Mais Beauvau est réticent, sur la question du vote électronique comme par correspondance. Gérald Darmanin a d'ailleurs défendu à plusieurs reprises la position de son ministère. Il avance alors un double argument, le vote électronique n’est pas fiable et n’assurerait pas la même sincérité que le sacrosaint isoloir.

Pourtant, le million et demi d'électeurs français vivant à l'étranger ont bien cette possibilité pour les législatives. Pourquoi ? Notamment parce qu'il est "moins risqué d'organiser une législative partielle qu'une nouvelle présidentielle en cas d'annulation pour fraude" décrypte Cecilia Gondard, candidate PS investie par la NUPES pour les Français du Benelux. Sur place, l'ouverture du vote par internet s'est faite ce vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche.

Vu de l'étranger : une "avancée" mais quelques bugs

Cécilia Gondard a en revanche constaté quelques bugs, à commencer par un problème d'identifiant. "Ils ont tous du être réinitialisés. Ceux pour qui ça n'a pas marché devaient pouvoir les récupérer en ligne, via un code 'NUMIC' à 6 chiffres. Sauf qu'on demande un code à 7 chiffres". La candidate a fait remonter le problème qui devrait être réglé.

"Le soucis c'est que pour que le vote soit sécurité, la procédure est complexe, avec plusieurs niveaux de sécurité et codes à remplir. Sauf que c'est forcément complexe pour les gens" analyse-t-elle. Si elle considère que c'est "une avancée" de pouvoir voter à distance, "il ne faut pas que ça remplace le vote dans l'urne" insiste Cecilia Gondard qui conclue : "il faut qu'on puisse avoir les deux options".