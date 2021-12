Milan Presse publie ce mercredi une étude sur le comportement des adolescents face aux informations. Il en ressort qu'ils sont à la fois conscients de la manipulation des informations, mais qu'ils se mettent moins en quête de vérification. L'étude montre aussi l'importance du rôle des parents.

Comment les 10 -15 ans décryptent-ils les informations, distinguent-ils le vrai du faux ? Milan Presse, groupe de presse à destination des jeunes, a souhaité en savoir plus sur le comportement des adolescents face aux informations.

La famille, essentielle

Premier enseignement, 84% des adolescents interrogés placent la famille comme source d'information, et 30% d’entre eux la déclarent comme premier canal d’information. Viennent ensuite la télévision pour les 10-13 ans, et des réseaux sociaux pour les 14-15 ans. "Cela nous a surpris", explique Marie-Anne Denis, directrice générale de Milan Jeunesse, "de même que nous avons été surpris de voir que la télé avait autant d'importance chez les 10-13 ans". L'étude montre que les plus jeunes citent rarement les professeurs comme source d'information, alors que les cursus comportent des heures d'éducation aux médias. "Cela prouve à quel point les parents ont un rôle de relai éducatif à jouer", estime Marie-Anne Denis. Elle insiste sur la nécessité que "les parents fournissent des informations de bonne qualité à leurs enfants".

Le doute, une seconde nature ?

Selon l'étude menée par l'institut CSA, 9 adolescents sur 10 considèrent qu’il est facile de déformer une information. Après réception d’une information, il arrive à 61% d’entre eux de s’interroger sur la véracité d’une information avant de la diffuser, autour d’eux et à 55% d’émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’une fake news.

Il en ressort qu'ils sont parfaitement conscients de la présence de fausses nouvelles, de la facilité de falsifications et de détournement des informations. En clair, ils ne se font pas d'illusions sur ce qu'ils ont sous les yeux.

"Mais il y a une ambivalence", souligne la directrice générale de Milan Jeunesse, "ils savent que les informations sont facilement falsifiables, mais pour autant ils ne font pas la démarche de vérifier, 69% d'entre eux ne vérifient pas, c'est comme s'ils acceptaient que les informations sont potentiellement fausses".

Selon l'étude, 85 % des 10-15 ans sont séduits par les récits complotistes, avec des disparités selon l'origine sociale des jeunes. "Cela reflète ce qui se passe pour les 18-35 ans" selon Marie-Anne Denis. "Notre position est donc de montrer aux adolescents que l'on peut démonter les théories du complot avec humour et y prendre plaisir. C'est dans cet esprit que nous avons conçu la chaine Youtube Info ou mytho".

Info ou Mytho ? propose six programmes de vidéos exclusives travaillées en collaboration avec des youtubeurs, pour démêler le vrai du faux, décoder les images et les mots. Ils sont pensés et réalisés pour les jeunes de 10 à 15 ans et peuvent aussi être utilisés par les enseignants.

Un tiers des ados croient à au moins une théorie du complot

À titre d'exemple, un quart des 10-15 ans estiment qu’il est possible que les médias nous manipulent. 23% croient au fait que le ministère de la Santé et les laboratoires pharmaceutiques sont complices pour nous cacher la vérité sur les risques des vaccins. 13% pensent que des sociétés secrètes gouvernent le monde.

Au global, 85% envisagent l’existence d’au moins une théorie du complot (réponses "c’est possible" ou "c’est peut-être possible") et plus d’un tiers croient à au moins une théorie de manière plus certaine.