Après quinze mois de crise Covid, les réanimateurs-anesthésistes profitent de la petite accalmie de ces dernières semaines pour publier leur livre blanc. Ils y formulent 14 propositions, tirées des leçons de la crise sanitaire, pour améliorer l'organisation de leurs services.

A l'hôpital Sainte-Camille, dans le Val-de-Marne. © AFP / Aline Morcillo / Hans Lucas

Profitant du relatif répit accordé par le Covid-19 ces dernières semaines dans les hôpitaux, les anesthésistes-réanimateurs publient un livre blanc. Ils y formulent 14 propositions pour améliorer l'organisation des services de soins critiques et détaillent les évolutions du métier qu'ils aimeraient voir appliquées.

Alors qu'on a entendu ces derniers temps beaucoup de monde, des politiques notamment, réclamer une augmentation du nombre de lits en réanimation, les anesthésistes ne plaident pas, comme on aurait pu s'y attendre, en faveur de places supplémentaires. Car ce qui importe, disent-ils, ce n'est pas le nombre de lits mais surtout le monde qu'il y a autour pour s'en occuper.

Une infirmière pour 2,5 patients

Car un lit en réanimation, c'est surtout beaucoup de personnels mobilisés. La règle, c'est une infirmière pour 2,5 patients. Ces infirmières sont formées, qualifiées pour cet exercice médical très particulier. On en a beaucoup manqué pendant la crise et, pour l'avenir et gérer les prochaines crises, c'est sur ces ressources humaines qu'il faut, d'après la profession, se concentrer.

Embaucher plus d'infirmiers et d'aides-soignants, c'est la première proposition de ce livre blanc. Cela permettrait d'être plus armé au quotidien, mais aussi quand une vague arrive, qu'il s'agisse d'un attentat, d'une grippe hivernale ou du Covid. "Si on réduit le nombre de patients par infirmier, qu'on passe à un infirmier pour deux patients, on améliore, on le sait, les résultats de la réanimation. C'est un investissement : on diminue la durée de séjour, on réduit le nombre de complications et même la mortalité", explique le professeur Pierre Albaladejo qui préside le Conseil national professionnel de l'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire.

On l'a vu pendant le premier confinement : c'est bien beau d'avoir des renforts, mais il faut des spécialistes de réa pour les encadrer et leur expliquer ce qu'il faut faire sinon, ça ne peut pas marcher.

"Donc c'est bénéfique, déjà quand la réa fonctionne en rythme de croisière. Mais ce serait utile aussi dans la perspective de crises qui peuvent arriver. Dans ces cas-là, on pourra rebasculer au ratio d'un infirmier pour 2,5 patients et les autres personnels de réa disponibles encadreront les soignants qui viendront en renfort", poursuit-il.

Embaucher et former une réserve

2e proposition phare de ce livre blanc : créer une véritable réserve en réanimation. Un bataillon de soignants venus de toutes parts qui seraient régulièrement formés pour pouvoir venir très vite prêter main forte en cas de besoin. "Cela peut être des infirmiers qui ont travaillé en réanimation et qui ont décidé au cours de leur carrière de faire autre chose, qui sont partis faire de l'exercice libéral par exemple. Cela peut être des infirmiers qui sont à la retraite", explique Pierre Albaladejo.

"L'idée ce serait de leur faire faire quelques jours de formation et d'immersion, tous les trois mois ou tous les six mois, tout dépend de leur niveau initial, pour qu'ils puissent rester opérationnels en réa. Les former, ça suppose évidemment qu'ils soient indemnisés, car un infirmier libéral qui s'absente quelques jours par an de son cabinet, ça lui coûte. Mais pour la solidarité nationale, c'est le prix à payer pour être réactif."

On le voit, c'est vraiment sur la flexibilité des ressources humaines que la profession veut faire avancer les choses. Mieux anticiper ces crises permettrait d'éviter des déprogrammations quand elles arrivent. Les réanimateurs réclament aussi plus de financements pour la recherche en réanimation. Ils regrettent en effet que l'essentiel des données scientifiques en la matière pendant la crise soit venue des États-Unis ou de Grande-Bretagne.

Informer sur la réalité de la réa

Le livre blanc suggère également de mieux informer l'opinion sur le travail et les réalités de terrain de la réanimation, car pendant la crise, certains proches de patients n'ont pas toujours compris qu'on leur explique qu'un séjour en soins critiques n'était pas forcément utile pour une personne âgée qui n'en tirerait pas de bénéfice. "Les gens ne comprennent pas toujours non plus la différence entre réa, soins continus et soins critiques", souligne Pierre Albaladejo. "La réa, c'est quand il faut porter assistance à plusieurs organes, les soins critiques c'est quand l'aide apportée ne concerne qu'un seul organe, la surveillance continue c'est quand on veut faire un peu plus qu'une hospitalisation traditionnelle car il y a un risque de dégradation."

Enfin, si on connait le nombre de lits de soins critiques en France (autour de 19.000 si on compte à la fois la réanimation, la surveillance continue et les soins critiques), le maillage exact du territoire n'est pas clairement défini. "On devrait avoir une doctrine nationale en la matière, être capable de dire que dans telle région, dont la population a tel profil, il faut tant de lits de réanimation", explique le professeur qui détaille que certaines régions ont peu de lits comparé à leur population et inversement. Avant de conclure : "Il faut en reparler, et remettre les choses à plat."