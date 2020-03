Beaucoup de propriétaires de chiens, chats et autre furets se posent la question. L’Académie de médecine s’est penchée sur le sujet. Même si les conclusions sont plutôt rassurantes, quelques mesures barrières doivent être prises.

Le poil des animaux de compagnie peut porter le virus que votre main y aura déposé © Radio France / ve

Les recommandations de l’Académie de médecine se basent sur l’étude des seuls cas connus d’animaux domestiques, à savoir deux chiens testés positifs à Hong Kong, explique Jeanne Brugère Picoux, professeur honoraire à l’école vétérinaire de Maison-Alfort. "Les propriétaires étaient atteints du Covid-19. Leurs deux chiens ont été mis en quarantaine. Le premier était positif, mais très faiblement positif, et sans anticorps, ce qui montre que le virus ne s'est pas répliqué."

Une caresse peur transférer le virus sur le poil du chat

Si aucun animal de compagnie n’a donc jusqu’ici contracté le Covid-19, ceux-ci pourraient potentiellement transmettre le virus de la même façon que n’importe quel objet, explique Gilles Salvat, directeur délégué à la recherche à l’ANSES : "Tout comme la poignée de porte qui peut être contaminé par l'environnement, l'animal peut contaminer l'environnement indirectement. Si vous avez une personne malade qui envoie des gouttelettes respiratoire sur le poil du chien, ou qui caresse le chien avec des mains qui contiennent le virus, on va retrouver le virus effectivement sur le poil du chien et du chat. Éventuellement si le chien ou chat lèche des surfaces contaminées, on va retrouver le virus sur sa langue."

Si cette transmission reste peu probable, l’Académie de médecine recommande tout de même aux personnes souffrant du Covid-19 de s’isoler de leur animal de compagnie. De façon générale, elle invite tous les propriétaires d'animaux à renforcer les mesures d’hygiène : bien se laver les mains après avoir caressé votre chien ou votre hamster, et surtout ne pas les laisser vous lécher le visage.