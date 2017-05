La loi pour le mariage pour tous restera l'un des faits marquants du quinquennat Hollande.

Les années Hollande : premier mariage entre deux hommes en mai 2013 © Reuters / Jean-Paul Pelissier

Le 23 avril 2013, la loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe est définitivement adoptée après des mois de débats acharnés et d'importantes manifestations d'opposants. La France devient le 14e pays au monde à légaliser le mariage pour tous.

Le premier couple homosexuel à se marier s'est dit oui le 29 mai 2013 à Montpellier. Pour en arriver là, la route a été longue.

En 2013, les couples d'hommes étaient plus nombreux à passer devant le maire. Puis les unions entre femmes ont augmenté. Elles ont représenté 48 % des mariages homosexuels en 2015 contre 41 % en 2013.

Les derniers chiffres officiels publiés par l'Insee portent sur les mariages de 2014, soit après un an de loi sur le mariage pour tous.

Les mariages entre personnes de même sexe en hausse sur un an © Visactu / Visactu

Grâce au mariage pour tous, le nombre d'unions en France en 2014 est resté stable. Car les mariages hétérosexuels, eux, étaient en baisse.

Selon les chiffres provisoires 2015 de l'Insee, les hommes mariés en 2013 avaient 50 ans environ en moyenne. En 2015, la moyenne d'âge serait de 45 ans en moyenne. Les couples de femmes sont passés de 43 ans à 40 ans.

La droite dans la rue

Cette loi a amené dans la rue des milliers de personnes, sous les bannières de "Manif pour tous", disant défendre la famille et ses fondamentaux. La droite parlementaire et l’extrême-droite, les conservateurs et les intégristes, les familles et les hommes de foi se sont retrouvés dans la rue.