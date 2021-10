Selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, le secteur bancaire français pratique des tarifs "confiscatoires" pour la clôture des comptes des défunts et le transfert des avoirs à leurs héritiers.

Illustration d'une plaque de notaire. © Maxppp / Vincent Isore

"Une manne bancaire d'au moins 150 millions d'euros." L'association de consommateurs UFC-Que choisir s'est penchée sur le total des frais prélevés par les banques françaises pour assurer la fermeture des comptes bancaires des défunts au moment des successions. Elle dénonce des tarifs "jusqu'à trois fois supérieurs" à ceux pratiqués chez nos voisins européens. En moyenne les banques prélèvent 233 euros par clôture des comptes d'une personne décédée.

L'association obtient ces chiffres en basant son calcul sur les données publiées par l'Insee sur le nombre de décès et sur les montants des patrimoines transmis en France. "Les brochures tarifaires des établissements bancaires ne permettent pas toujours aux consommateurs d’identifier aisément des frais auxquels leur descendance sera nécessairement confrontée", explique l'UFC qui s'exaspère d'un "barrage de longue date à la transparence" du secteur bancaire à ce sujet. L'association rapporte que "le lobby bancaire a obtenu le report sine die des travaux du Comité consultatif du secteur financier, censés faire la transparence sur les frais de succession".

Le grand écart d'une banque à l'autre

Pour inventorier les avoirs d'un défunt et les transmettre à ses héritiers, les banques sont loin de pratiquer des tarifs uniformes. Après étude des frais pratiqués par 21 établissements, l'UFC-Que Choisir constate de grandes disparités : "Ils varient du simple (120 euros au Crédit mutuel Centre Est Europe) au quadruple (527 euros chez LCL)". Pour l'association "ces prix sont totalement déconnectés des coûts réellement supportés par les banques", et elle en veut pour preuve la hausse de ces frais de l'ordre de 28% depuis 2012, soit trois fois l'inflation sur cette période, la "palme revenant à BNP Paribas avec une explosion de 263 %" de ses tarifs.

La comparaison avec d'autres États européens souligne "la voracité des banques françaises" d'après cette étude. "Les frais subis dans l’hexagone sont deux fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique ou en Italie et même trois fois plus élevés qu’en Espagne", explique l'UFC-Que Choisir. L'association de consommateurs relève que l'Allemagne a de son côté déclaré illégaux les prélèvements de frais bancaires de succession et demande "à défaut d’espérer un acte d’une telle superbe en France", un "strict encadrement, qui nécessite, à minima, leur plafonnement à un niveau couvrant les coûts réellement supportés par les banques."