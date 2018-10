L'agence de sécurité sanitaire (Anses) a demandé mercredi la fermeture des cabines de bronzage en France, des cabines dont les rayonnements UV sont officiellement considérés comme "cancérogènes certains" depuis 2009 mais pour lesquelles le gouvernement s'était contenté de durcir la réglementation.

En France en 2015, chez les adultes de plus de 30 ans, 10 340 cas de mélanomes pouvaient être attribués à l'exposition solaire et 382 cas à l'exposition aux appareils de bronzage. © AFP / THOMAS COEX

Bientôt la fin des cabines de bronzage en France ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire (l'Anses) a demandé mercredi aux pouvoirs publics la fermeture des cabines UV, devant le risque "avéré" de cancer suite à l'exposition aux UV artificiels.

Dans un avis rendu ce mercredi, le chef de l'unité d'évaluation des risques aux agents physique à l'Anses, Olivier Merckel recommande "l'arrêt de l'activité liée au bronzage artificiel, et aussi l'arrêt de la vente d'appareils délivrant des UV à visée esthétique, notamment aux particuliers".

Dans un précédent avis en 2014, l'Anses recommandait "la cessation à terme de tout usage commercial du bronzage par UV artificiels" et jugeait que la dernière réglementation en date (2013) "constituait une réponse partielle et insuffisante au regard du risque avéré de cancers cutanés pour les utilisateurs".

"Plus de doute" sur les risques de cancer

"On ne peut plus attendre", a souligné Olivier Merckel. "Les données scientifiques s'accumulent, il n'y a plus de doute, on a des preuves solides, le risque de cancer est avéré, on a des données chiffrées sur les risques pour les jeunes, pour toute la population, maintenant on recommande une action des pouvoirs publics".

L'interdiction des cabines de bronzage est demandée depuis 2015 par les dermatologues, l'Académie de médecine et même les sénateurs, mais sans être suivie à ce jour par le gouvernement, qui s'est contenté de durcir leur réglementation.

Le Centre international de recherche sur le cancer a déclaré "cancérogènes certains" les rayonnements artificiels depuis 2009. L'Anses relève "qu'aucune valeur limite d'irradiance ou de dose ne peut être fixée pour protéger les utilisateurs".

"Les personnes ayant eu recours au moins une fois aux cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmentent de 59 % le risque de développer un mélanome cutané. En France, il a été estimé que 43 % des mélanomes chez les jeunes pouvaient être attribués à une utilisation de ces cabines avant l'âge de 30 ans", a souligné l'agence.

Olivier Merckel a rappelé que la réglementation interdisait la pratique du bronzage en cabines aux mineurs, "or les contrôles montrent qu'il y a encore une fraction non négligeables des moins de 18 ans qui le pratiquent".

Selon un calcul récent publié par l'Agence, en France en 2015, chez les adultes de plus de 30 ans, 10.340 cas de mélanomes pouvaient être attribués à l'exposition solaire et 382 cas de mélanomes à l'exposition aux appareils de bronzage (1,5 % des cas de mélanomes chez les hommes et 4,6 % chez les femmes).

Aucun bénéfice, 63 % des cabines contrôlées non conformes

Outre le risque de cancer, les rayonnements artificiels non seulement "ne préparent pas la peau" au bronzage, "ne protègent pas des coups de soleil", "ne permettent pas un apport significatif de vitamine D" mais provoquent un vieillissement de la peau "quatre fois plus rapide avec les lampes de bronzage qu'avec le soleil".

"Les UV à fin esthétique ne présentent aucun bénéfice", martèle Olivier Merckel. Selon le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, "l'activité a été divisée par deux depuis 2009 et la polémique sur les risques des UV".

On compterait aujourd'hui 4 500 établissements en France dont 300 centres de bronzage spécialisés, les autres le proposant en activité secondaire. 63 % des 982 cabines contrôlées en 2016 par la DGCCRF se sont révélées non conformes en raison de manquements à la sécurité ou de non respect de la réglementation, qui interdit la publicité et les promotions. Certains appareils n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle technique depuis 7 ans, ou étaient opérés par des personnels sans aucune formation ni aucun diplôme d'esthétique.

Le Brésil et l'Australie ont interdit les cabines de bronzage. En France, le ministère de la Santé a bien reçu l'expertise de l'Anses mais n'a pas encore informé de sa position.