Depuis quatre ans, la profession voit fleurir un marché parallèle d'injections non-règlementées. Pourtant, ces piqûres sont dangereuses lorsqu'elles sont réalisées par des non-professionnels. Elles peuvent provoquer des nécroses.

Injection d'un produit pour combler les rides, dans un cabinet de Montpellier. © Maxppp / SYLVIE CAMBON /PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE

La profession des chirurgiens esthétiques lance l'alerte. Depuis plusieurs années, les injections sauvages d'acide hyaluronique, produit notamment utilisé pour le comblement des rides ou l'augmentation du volume des fesses, se multiplient.

Une filière quasi-mafieuse s'est mise en place, avec des personnes non qualifiées qui proposent leurs services et mettent en danger les femmes. Des piqûres mal réalisées peuvent provoquer de graves nécroses et nécessiter une hospitalisation. Les chirurgiens esthétiques conseillent de bien vérifier la plaque du professionnel et son inscription à l'Ordre des médecins, avant que la seringue ne s'approche du visage.

La vente n'est pas règlementée

L'acide hyaluronique devrait théoriquement n'être fourni qu'à des médecins. Mais contrairement au botox, dont la vente est réglementée, on en trouve un peu partout : sur des sites en ligne, dans des circuits parallèles, et parfois même frelaté, de contrefaçon et sans traçabilité, avec une stérilisation douteuse. "On entend qu'il y a des injections avec des seringues opaques, avec des choses dont on ne sait même pas ce que c'est. Il n'y a pas de numéro de lot, rien. L'acide hyaluronique, lui, s'injecte depuis des seringues transparentes, et il n'est pas opaque. Comment voulez-vous réagir, après une injection sauvage, s'il y a une complication, si on ne sait même pas quel est le produit injecté et d'où il vient ? Huile de paraffine ? Silicone industriel ? En plus, l'acide hyaluronique, le vrai, a un antidote, la hyaluronidase, qui dégrade les acides hyaluroniques en cas de problèmes, ca permet d'intervenir en cas de complication, d'où l'importance de la traçabilité et de l'identification du produit", rapporte le docteur Adel Louafi, président du Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

Ces produits peuvent également être utilisés par des mains inexpertes, et les risques sont importants. Une injection au visage est une affaire de spécialiste, poursuit le docteur Louafi : "Il y a un certain nombre de vaisseaux et de nerfs qu'il faut savoir éviter, si on les bouche, on court à la catastrophe. Ces injections demandent une très bonne connaissance de l'anatomie. Même nous, médecins inscrits à l'ordre, nous devons nous-mêmes nous former pour ces injections et pour être sûrs de prendre toutes les précautions nécessaires. Malheureusement, des patientes nous rapportent des injections faites dans des chambres, dans des cuisines, mêmes, sans respect des mesures d'hygiène élémentaires. Il faut être capable de reconnaitre aussi les complications quand elles surviennent et savoir comment les traiter au plus tôt, par un antidote ou un antibiotique, ça ne s'improvise pas"

Si on pique complètement au hasard dans un visage, c'est comme si on donnait un bistouri à quelqu'un et qu'on lui demandait de faire une appendicite. Ça va tourner au drame.

Des conséquences désastreuses

Qui sont ces "injecteurs" illégaux ? "Des réseaux quasi mafieux, parfois, avec possiblement menaces de mort sur les plaignantes, des filières russes, mais aussi des esthéticiennes qui pensent pouvoir gérer ce type d'injection sans formation médicale", explique le docteur Louafi. Les conséquences peuvent être dramatiques. "On a des patients hospitalisés avec des nécroses (des brûlures graves)", décrit le chirurgien esthétique. Des femmes ravagées par l'expérience. "On a eu des lésions extrêmement graves, des pertes de visions et même de l'acide hyaluronique qui migre dans le cerveau pour faire des AVC".

On a déjà dû amputer une partie du nez, ou des lèvres, parce qu'il y avait des vaisseaux bouchés, parce que le produit avait été introduit dans un vaisseau, sans que le problème soit ensuite diagnostiqué."

La profession en appelle aux pouvoirs publics, pour un plus strict encadrement de ces injections. Des milliers de patientes seraient victimes de propositions frauduleuses sur les réseaux sociaux chaque année.

Pour le Docteur Louafi, d'ailleurs, Instagram aurait une responsabilité non négligeable dans la progression exponentielle de ces injections illégales depuis quatre ans, en laissant des pages faire la promotion d'activités manifestement illicites. Les prix de ces injections illégales peuvent être alléchants mais ce n'est pas toujours le cas. Ils sont parfois alignés sur ceux des vrais médecins.