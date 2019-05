L'Organisation Internationale du Travail publie une vaste étude sur les conditions de travail en Europe et dans une dizaine de pays dont les États-Unis, la Turquie, la Chine, une partie de l'Amérique latine, notamment. Au total, 1,2 milliard de travailleurs ont pu décrire leur environnement professionnel.

Délais serrés, cadences soutenues... 1/3 des travailleurs européens concernés. © AFP / FRED DUFOUR

Au niveau mondial, il ressort de cette étude que l'exposition à un risque physique est fréquente. Plus de la moitié des travailleurs sont tenus d'exécuter des mouvements répétitifs, qui constituent le risque physique le plus signalé. Parmi les autres données significatives, un nombre important de travailleurs -entre un cinquième et un tiers- sont exposés à des niveaux élevés de bruit.

Enfin, partout dans le monde, les femmes travaillent plus que les hommes et gagnent moins.

L'Europe, le continent qui s'en sort le mieux

Un tiers des travailleurs de l'Union européenne -la moitié des travailleurs aux États-Unis- sont soumis à des conditions de travail intensives, des délais serrés et une cadence soutenue. Mais c'est en Europe que les horaires de travail sont les plus encadrés, 15% des travailleurs de l'Union travaillent plus de 48 heures par semaine, quand c'est le cas de plus de 40% des travailleurs chinois et près de 60% en Turquie.

Notre continent est également une zone où les revenus et les standards au travail sont relativement élevés mais une comparaison plus fine, selon les risques et les pays, fait apparaître des différences qui ne sont pas à l'honneur de la France. Elle apparaît comme un très mauvais élève pour ce qui concerne les risques psycho sociaux, l'environnement au travail, ou les risques physiques.

Même si la diversité économique et les réglementations diffèrent d'un pays à l'autre et rendent parfois les comparaisons malaisées, le chapitre européen de l'étude parvient en effet à classer les 28 sur un certain nombre de critères.

Les risques physiques et psycho sociaux

Parmi les chapitres les plus frappants, celui consacré à l'environnement physique au travail. L'Union européenne a entrepris d'éliminer ou de minimiser ces risques pour des raisons de sécurité et de santé. Malgré de nombreuses actions de prévention, et le fait que les services prennent une part grandissante, l'OIT déplore de voir que le niveau d'exposition aux risques physiques reste élevé.

Pire, certains risques suivent une courbe ascendante, notamment l'usage de produits chimiques ou l'exposition à des champs électromagnétiques.

D'autres nouveaux risques apparaissent, liés au développement des biotechnologies. Selon un rapport de la commission européenne datant de 2014, la moitié des morts liées au travail concernaient l'exposition à des substances chimiques. Et la France pointe en bas du tableau, 25e sur 28 pour trois des facteurs de risques les plus importants. Pour ce qui concerne les risques liés aux agents chimiques et biologiques, seule la Roumanie fait pire ! Le meilleur élève étant le Portugal.

Pour l'exposition aux risques ambiants, là encore notre pays est parmi les moins bien classés, devançant de peu la Grèce, l'Espagne et la Roumanie, qui ferme une fois de plus le tableau. Enfin pour les risques liés à la posture et aux gestes, même bonnet d'âne : la France arrive en 25e position devant la Grèce, Chypre et la Roumanie.

À titre de comparaison, le trio de tête est occupé par la République tchèque, l'Irlande et l'Allemagne.

Temps de travail

L'étude confirme que les Français, contrairement à des idées reçues, travaillent en moyenne plus que leurs compatriotes européens, et notamment beaucoup plus que les Allemands, Néerlandais, Danois ou encore Britanniques. Sur une note plus positive, la France pointe dans la première moitié du tableau pour ce qui concerne l'accès à la formation fourni par l'employeur : 14e juste derrière l'Allemagne.