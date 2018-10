L'affaire Weinstein a été dévoilée il y a tout juste un an, dans le New York Times, puis dans le New Yorker. Dans le sillage de ces accusations de viols, agressions et harcèlement sexuel, le mouvement #MeToo est né et a pris de l'ampleur dans le monde entier.

L'actrice Alyssa Milano à l'origine de #MeToo © AFP / Brendan Smialowski

Le 15 octobre 2017, Alyssa Milano (re)lance #MeToo

Lorsqu'à la suite des révélations sur Weinstein, l'actrice, ex-star de la série Charmed, encourage les victimes de violences sexuelles à envoyer leurs témoignages accompagnés de Me too (Moi aussi), elle espère un effet ... mais pas un effet d'une telle ampleur...

Sur Facebook, le hashtag est partagé dans plus de 12 millions de messages et de réactions dans les premières vingt-quatre heures.

Alyssa Milano devient au fil des mois l'une des égéries (avec Rose Mc Gowan et Asia Argento) du mouvement MeToo. Milano organise des manifestations et milite actuellement contre la nomination à la Cour suprême du juge Kavanaugh accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes.

Mais Me too en réalité a été lancé il y a onze ans par Tarana Burke, une travailleuse sociale de Harlem.

Tarana Burke, vraie lanceuse d'alerte du mouvement Me Too © AFP / Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Depuis, Burke a été reconnue comme personnage important du mouvement. Sa pugnacité est saluée. Elle a lancé le célèbre compte à rebours du nouvel an sur Times Square, à Manhattan, et était invitée aux Golden Globes et aux Oscars.

Novembre 2017 : Kevin Spacey est dans la tourmente

Kevin Spacey est l'acteur le plus célèbre à avoir été emporté dans la tourmente #Me Too. Des dizaines de témoignages font état d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel envers des jeunes hommes, à Londres (où Spacey a dirigé le théâtre Old Vic) et aux Etats-Unis.

Très vite, le réalisateur Ridley Scott annonce supprimer toutes les scènes de Spacey dans son dernier film Tout l'argent du monde devant sortir en décembre. Les scènes sont tournées à nouveau en une semaine avec Christopher Plummer en remplacement.

Le réalisateur annonce dans la presse

Lorsque j'ai appris la première accusation, j'ai réfléchi et je me suis vite dit "on ne peut pas tolérer un tel comportement". D'autant que ça affectera le film. On ne peut pas laisser le mauvais comportement de quelqu'un impacter le bon travail de toute une équipe

Les accusations auront également raison de la série House of cards. Au lendemain du témoignage de l’acteur Anthony Rapp, Netflix, qui produit la série, a annoncé que la saison 6 de House of cards, en cours de tournage serait la dernière. Dans cette dernière saison, Kevn Spacey n'apparait pas, remplacé au poste de président des Etats-UNis par son épouse, incarnée par Robin Wright.

6 décembre 2017 : les "briseurs de silence" à la une de Time

La personnalité de l'année 2017 pour Time Magazine n'est pas UNE personnalité mais PLUSIEURS.

La comédienne Ashley Judd (qui a témoigné contre Weinstein dans le premier article du New York Times le 5 octobre 2017) la chanteuse country Taylor Swift, Alyssa Milano, mais aussi des femmes qui ne travaillent pas dans l'industrie du cinéma, comme Tarana Burke, qui a créé le mouvement Me Too il y a onze ans. Et même deux hommes, eux aussi victimes d'agressions sexuelles.

15 avril 2018 : le Prix Pulitzer aux journalistes qui ont enquêté

Les journalistes du New York Times qui ont révélé pour la première fois les accusations à l'encontre d'Harvey Weinstein le 5 octobre 2017, et le journaliste du New Yorker Ronan Farrow qui a publié de nombreux témoignages cinq jours après dans une longue enquête, sont récompensés par le prix journalistique le plus prestigieux au monde.

Judi Kantor et Megan Twohey, les deux auteures de l'enquête du New York Times sur Weinstein © AFP / Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ronan Farrow, fils de Mia Farrow et Woody Allen, auteur des révélations sur Weinstein dans le New Yorker © AFP / ANGELA WEISS

22 mai 2018 : le discours glaçant d'Asia Argento à Cannes

Lors de la cérémonie de clôture du festival de Cannes, la comédienne italienne Asia Argento, l'une des figures du mouvement Me Too, témoigne publiquement contre Harvey Weinstein qu'elle accuse de viol en 1997 à Cannes. Argento pointe également du doigt

ceux qui sont dans la salle et qui devront également répondre de leurs actes envers les femmes.

25 mai 2018 : l'arrestation de Harvey Weinstein

Les images de l'ancien gourou de Hollywood arrivant puis ressortant du commissariat menotté ont été filmées par des dizaines de médias. Il est ensuite inculpé à New York pour un viol et une agression sexuelle présumés. Weinstein a payé un million de dollars pour être remis en liberté, et a du accepter le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport.

Harvey Weinstein au tribunal à Manhattan © AFP / KENA BETANCUR

Début juillet, il plaide non-coupable. Ses sociétés sont en faillite. La Weinstein Company et son catalogue de 277 films ont été rachetés par un fonds d'investissement. La société a été rebaptisée. Au civil, ses accusatrices exigent réparation et des dommages et intérêts. Il vit seul dans le Connecticut.