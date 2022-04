Les 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Reste une inconnue : le taux d'abstention, qui s'annonce record. Qui sont ces abstentionnistes et pourquoi le sont-ils ? Voici 50 témoignages.

Près de 30% des électeurs pourraient s'abstenir dimanche au premier tour de la présidentielle © Radio France / Julien Baldacchino

30%. Voilà le taux d'abstention record qui pourrait être atteint ce dimanche lors du premier tour de la présidentielle, d'après un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Inter. Un niveau jamais atteint pour un scrutin présidentiel, traditionnellement plus mobilisateur que d'autres élections. Pourtant le nombre de candidats est conséquent : 12, soit le chiffre le plus élevé depuis quinze ans. Quand on regarde les résultats des sondages, l'élection est loin d'être jouée d'avance. Jean-Luc Mélenchon continue sa percée et Marine Le Pen n'a jamais parue aussi proche d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection. Mais la campagne n'a jamais semblé aussi peu intéresser les Français, dans une période troublée par la guerre en Ukraine et marquée par une importante hausse des prix.

Afin de comprendre leurs motivations et découvrir qui sont les abstentionnistes, France Inter a lancé un appel à témoignages qui a reçu près de 180 réponses en moins d'une journée. "Le monde politique n'est pas propre et triche", résume par exemple, Pascal, cadre dans le Puy-de-Dôme. Entre colère, fatigue et résignation, voici 50 paroles d'abstentionnistes, désabusés pour la plupart. Pour les trois quarts d'entre eux, ce sera la première fois qu'ils n'iront pas voter à une élection présidentielle.

Cécile, 55 ans, Finistère : "Le vote utile ou contre, j'ai déjà donné plusieurs fois"

Dimanche je n'irai pas voter car je serai à l'étranger et je n'ai pas fait de procuration par manque de motivation pour cette élection. Aucun candidat ne me donne envie, ni par le programme, ni par sa personnalité. Et le vote "utile" ou contre, j'ai déjà donné plusieurs fois. J'aurais sans doute voté blanc si les votes blancs avaient été décomptés, pour marquer ma fatigue face à ces élections où les vrais sujets quotidiens sont peu abordés (climat, environnement, pouvoir d'achat, emploi pour les jeunes), et les promesses de dernière minute trop nombreuses pour être valables.

Mathieu, 46 ans, Yvelines, DRH : "Notre avenir n'est pas porté par ces gens"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat n'a démontré dans cette campagne autre chose que sa volonté de servir son avenir politique. L'écologie est absente des débats (qui eux-mêmes sont d'une pauvreté affligeante). Si c'est la faute des candidats ou des médias, à voir, mais notre avenir n'est pas porté par ces gens. Pour moi, pas d'autre voie/x que l'abstention. Le vote blanc n'est pas une option car le chiffre de l'abstention est nettement plus commenté que celui du vote blanc et donc le seul qui permet d'envoyer un message de refus clair de la vie politique telle qu'elle nous est présentée.

Julien, 43 ans, Corrèze, ingénieur : "Je ne souhaite plus faire semblant de croire à cette parodie"

Dimanche je n'irai pas voter car je ne souhaite plus cautionner un système électoral que je considère comme complètement défaillant de part : une présélection non équitable des candidats (système des parrainages), une présentation non équitable des candidats (visibilité médiatique), une présentation trompeuse des enjeux (la majorité de la politique appliquée ne sera pas choisie par le vainqueur mais par des institutions extra nationales ), un système de contrôle du scrutin défaillant (validation systématique de comptes de campagnes irréguliers du vainqueur par le conseil constitutionnel, vote électronique ). Bref, je ne souhaite plus faire semblant de croire à cette parodie de choix démocratique, j'en tire les conclusions : je ne légitime plus ce système par ma participation.

Corinne, 56 ans , Lozère, documentaliste: "Je n'ai plus confiance en la politique"

Dimanche je n'irai pas voter car je n'ai plus confiance en la politique. Les politiciens sont complètement déconnectés de la réalité. Ce n'est plus le politique qui gouverne mais les lobbys, les banques, les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Le service public n'est plus la priorité, la santé et l'éducation ne sont pas pensés pour tous mais pour l'élite.

Laurence, 57 ans, Ille-et-Vilaine, éducatrice : "J'ai voté Macron la dernière fois"

Dimanche je n'irai pas voter car les différents candidats ne parviennent pas à me convaincre. J'ai voté Macron la dernière fois, mais là, l'idée d'un départ à la retraite à 65 ans est inacceptable. Je suis dans le secteur médico-social, nous avons des salaires de misère, pas droit à la prime Ségur, je manifeste régulièrement, personne ne parle de nous, nous sommes les grands oubliés.

J'ai toujours insisté auprès de mes enfants de l'importante de l'acte d'aller voter. Ce sera pour moi un acte militant, non un désintérêt pour la chose politique.

Étienne, 34 ans, Maine-et-Loire, kiné : "Le vote blanc n'est pas reconnu"

Dimanche je n'irai pas voter car je souhaite voter blanc et ce n’est pas reconnu et aucun candidat me semble digne de la fonction présidentielle avec un programme raisonnable pour l’avenir.

Matthis, 24 ans, vit à l'étranger, musicien : "La politique française est devenue un cirque"

Dimanche je n'irai pas voter car car aucun des candidats ne semble à la hauteur des enjeux de notre temps, que ce soit au vu de leur personnalité respective ou de leurs différentes propositions émanantes de leurs programmes. Les débats sont médiocres, quand ils ne sont pas inaudibles. La politique française et le débat public sont devenus un cirque, à l'image de la société actuelle, c'est à dire très bruyante mais stupide, complètement sclérosée par le besoin de buzz et d'outrances qui pousse chaque discussion dans le caniveau de la pensée, celui-là rempli d'insultes et d'invectives. En plus d'être inconséquent, le débat n'est plus serein, tout vire au pugilat. Il n'y a pas d'idées, pas de débat de fond, rien, le néant ; rien qui ne donne envie d'aller au bureau de vote.

Le vote blanc n'étant pas comptabilisé il est donc inutile. L'abstention semble le seul moyen d'envoyer le message aux responsables politiques qu'il est temps de se remettre en question quant à leur méthode de gouvernance ainsi qu'à leurs verbiages creux, et le vilipendage permanent de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, et ce quelque soit le côté de l'échiquier. Il y a tant de raisons de ne pas aller voter, que cela concerne les candidats, les programmes, les débats, le traitement de la politique par les médias, le système démocratique à l'agonie qui porte tout cela etc. S'abstenir est peut-être le meilleur moyen d'achever ce dernier et de permettre l'ouverture d'une discussion autour du besoin d'une démocratie renouvelée et meilleure, qui je le pense est une condition sine qua none à la survie de ce pays.

"Clo", 40 ans, Loire : "Les personnes ayant le Covid peuvent aller voter sans obligation de porter le masque"

Dimanche je n'irai pas voter car ça me paraît surréaliste de dire que les personnes ayant le COVID peuvent aller voter sans obligation de porter le masque… Peuvent-ils aller travailler ? Nos enfants ayant le Covid peuvent-ils aller à l’école ? Pense-t-on aux assesseurs qui donnent de leur temps, comme ils l’avaient fait lors des dernières municipales avec les effets que l’on connaît ?

"MB", 29 ans, Paris, juriste : "Aucun candidat ne présente un programme qui me convient"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat ne présente un programme qui me convient sur les points principaux (climat, sécurité, pouvoir d'achat).

Audrey, 45 ans, Lot-et-Garonne, chef d'entreprise: "Je suis très déçue par cette campagne"

Dimanche je ne voterai pas car je suis très déçue par cette campagne. Pas de programme dans lequel je me retrouve. Ni de candidats avec une stature présidentielle. L’impression que les candidats n’ont pas bossé. Qu’ils sont aussi peu motivés que nous.

Jan, 57 ans, Gironde, luthier : "On annonce déjà les gagnants"

Dimanche je ne voterai pas car il n’y a pas eu de débat et on annonce déjà les gagnants.

Olivier, 51 ans, Gard, graphiste : "Nous aurons encore des marionnettes"

Dimanche je ne voterai pas car personne ne me convient et je voterai blanc. Ou plutôt j’irai voter au premier tour mais surtout pas au second, par dépit, pour faire soit disant barrage à l’autre. Donc je ne me déplacerai pas aux deux tours du scrutin. Et je rajouterai qu’aucun candidat ne sera capable de prendre de vraies décisions bénéfiques pour notre planète face aux enjeux financiers. En conclusion, nous aurons encore et encore des marionnettes. Alors quitte à voter pour des marionnettes, autant ne pas utiliser d’essence pour les raisons que vous connaissez.

Emilie, 38 ans, Hérault, fonctionnaire territoriale : "Je ne me sens absolument pas représentée"

Dimanche je ne voterai pas car je ne me sens absolument pas représentée par tous ces candidats.

Richard, 40 ans, Côtes d'Armor : "La politique est devenue un domaine de carriériste"

Dimanche je ne voterai pas car la politique est devenue un domaine de carriériste et non plus un domaine où les politiciens travaillent pour la nation.

Thomas, 39 ans, Toulouse, enseignant : "Je n'ai plus confiance"

Dimanche je ne voterai pas car je n'ai plus confiance en ce système et ne fais plus confiance à ces personne qui se disent "hommes ou femmes d'État"

Alain, 57 ans, Var, professeur : "Les dés semblent d’ores et déjà joués"

Dimanche je ne voterai pas car aucun candidat susceptible d’être élu ne correspond à mes attentes. Les dés semblent d’ores et déjà joués.

Cédric, 47 ans, réside à l'étranger : "Il ne s'agit pas d'un vote d'idées"

Dimanche je ne voterai pas car il ne s'agit pas d'un vote d'idées et de confiance mais d'un vote utile (= faire barrage à l’extrême droite) et ce depuis les élections Chirac/Le Pen. Mais cela arrange bien tous les candidats en fait. Ils n'ont même plus à faire le boulot de politique et présenter un programme qu'ils s'engagent à tenir.

"Leeloo18", 52 ans, Paris, employé : "Je suis contrainte de m'abstenir"

Dimanche je ne voterai pas car bien malheureusement aucun candidat ne répond à ma demande de gauche modérée vraiment laïque, républicaine, pas woke et autre bizarrerie. Aucun candidat de vraie gauche de gouvernement sans complaisance pour la Chine et la Russie. Le vote blanc n'étant pas reconnu, je suis contrainte de m'abstenir pour faire entendre ma déception.

Marvin, 32 ans, Essonne, responsable administratif : "Ce n'est pas l'élection la plus importante"

Dimanche je ne voterai pas car il y a trop d'offres politiques à "gauche" qui se font concurrence au lieu d'aller ensemble vers la victoire. J'estime que ce n'est pas (l'élection) la plus importante. Le président est l'élu le plus éloigné de mes préoccupations.

"Val", 43 ans, Haute-Savoie : "Aucun candidat ne représente mes valeurs"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat ne représente à la fois mes valeurs, de respect de l'homme et de notre planète, de sincérité, de justice sociale, de sobriété, de neutralité et à la fois le charisme propre à un chef d'État. Je ne me reconnais dans aucun d'entre eux. Ils me font me détourner de la politique en quoi je ne crois plus.

Pascal, 57 ans, Puy-de-Dôme, cadre : "Le monde politique n'est pas propre"

Dimanche je n'irai pas voter car la politique est un métier lucratif, pas au service des gens mais à son service, comment faire croire des mensonges pour être réélu. Le monde politique n'est pas propre et triche.

Laurent, 52 ans, Pyrénées-Atlantiques, chef d'entreprise : "Le système électoral n’est plus adapté"

Dimanche je n'irai pas voter car le système électoral n’est plus adapté à notre époque, il ne peut en sortir qu’un représentant minoritairement élu par le peuple.

Romain, 31 ans, Haute-Garonne, consultant en aéronautique : "multiplication des candidats à gauche"

Dimanche je n'irai pas voter car la multiplication des candidats à gauche et le manque d'unité m'insupportent et montre que leur égo est plus important que les Français.

Eloise, 35 ans, Calvados, infirmière : "Aucun candidat n’est en capacité de gouverner notre pays"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat n’est en capacité de gouverner notre pays en l’état actuel des choses et évènements dramatiques sur la scène internationale.

Jérôme, 49 ans, Lot, enseignant : "Je suis écoeuré"

Dimanche je n'irai pas voter car je suis écœuré par cette gauche désunie.

Aline, 50 ans, Paris, première d’atelier broderie : "Ils sont complètement hors-sol"

Dimanche je n'irai pas voter car j’ai l’impression que tous ces gens qui se targuent de faire de la politique sont complètement hors-sol. Qu’ils ne tiennent ni compte de la réalité du présent et de la réalité du futur. J’ai arrêté de voter au premier confinement devant l’absurdité des décisions prisent.

"Tof", 46 ans, Indre : "Quel que soit mon vote, ça ne changera rien"

Dimanche je n'irai pas voter car quel que soit mon vote, ça ne changera rien. Le résultat est écrit d'avance, les électeurs de gauche n'ont aucun autre choix (merci les sondages et les égos des candidats indéboulonnables. Au moins, Mme Taubira a eu, elle, le courage et la probité de se retirer) que de regarder la droite s'entredéchirer (oui, Macron est de droite), sans aucun espoir de voir s'améliorer les conditions de vie de la majorité des Français (pauvres et classe moyenne) sous les coups de boutoir du néolibéralisme forcené qui détruit durablement nos services publics (pas rentables) à tous les niveaux : Éducation, hôpital, EHPAD, ... Et notre planète. Pourquoi aller voter ? Pour assister impuissant à un énième duel droite-extrême droite ? (...) Très peu pour moi.

Léo, 32 ans, Gironde : "Je ne crois plus au suffrage universel"

Dimanche je n'irai pas voter car je n'en vois pas l'intérêt. Les instituts de sondages ont fait leurs beurres, à savoir manipuler l'opinion publique et diriger les votes. Pour être tout à fait honnête j'en suis arrivé à un point où je ne crois plus au suffrage universel et encore moins en la représentativité d'un "élu".

Emeline, 30 ans, Sarthe : "Le vote blanc n'est pas comptabilisé"

Dimanche je n'irai pas voter car le vote blanc n'est pas comptabilisé ! Et qu'aucun des candidats comme chaque fois ne tiendra ses promesses !

Aurélie, 51 ans, Gard, assistante maternelle : "C'est leur intérêt qui prévaut"

Dimanche je n'irai pas voter car pour moi ils se valent tous, des promesses et encore des promesses pour obtenir plus d'hypothétiques électeurs ! Et on sait ce que leur parole vaut ! Je pense que c'est leur intérêt qui prévaut au détriment de ce que veulent les Français, ou alors ils disent ce qu'on veut entendre ! Et puis le fait de toujours se tirer dans les pattes, de dénigrer les adversaires, de penser que chacun est meilleur que le voisin c'est juste insupportable. Et après ils s'étonnent du nombre d'abstentionnistes ! Ils ne donnent pas du tout envie de croire en eux !

Fabienne, 52 ans, Morbihan : "Personne à gauche ne me représente"

Dimanche je n'irai pas voter car je suis déçue que Mme Taubira ne représente pas la gauche. Personne à gauche ne me représente et je n ai jamais voté Macron et ne lui donnerai jamais ma voix… même au risque de voir passer des extrêmes.

"bhrthtr", 51 ans, Ille-et-Vilaine : "Toujours des promesses non tenues"

Dimanche je n'irai pas voter car je ne me retrouve dans aucun candidat, toujours des promesses non tenues, discours éloignés de la "vraie" vie.

"Krovvi", 37 ans, Haute-Marne, fonctionnaire : "Ils sont tous des menteurs"

Dimanche je n'irai pas voter car les candidats sont tous des menteurs. Ils veulent être au pouvoir uniquement pour leurs propres intérêts et pour ceux de leurs proches. Ils ne feront rien pour le peuple.

Marie, 70 ans, Hérault, psychothérapeute : "Les candidats sont vraiment mauvais"

Dimanche je n'irai pas voter car je trouve tous les candidats, y compris le président actuel, vraiment mauvais. Macron n'aura pas ma voix, trop arrogant et j'ai décelé des relents d'autorité - et les concurrents n'ont pas l'envergure nécessaire pour la situation actuelle.

Lucile, 24 ans, étudiante en Angleterre : "Je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement"

Dimanche je n'irai pas voter car je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement des élections présidentielles, de la manière dont est faite la campagne et des candidats qui se présentent.

Amélie, 43 ans, Nord, enseignante : "Je ne me retrouve dans aucun programme"

Dimanche je n'irai pas voter car je ne me retrouve dans aucun "programme" et je ne commettrai pas deux fois l’erreur de donner ma voix à Macron contre un autre candidat.

François, 56 ans, Loire-Atlantique, architecte : "La confiance s'est fracturée"

Dimanche je n'irai pas voter car la confiance à l'égard de l'action politique et aux politiques s'est fracturée. Trahison et renoncement aux idéaux républicains, vendus au capital, manipulations, pouvoir corrompu déni de vrai représentation du citoyen, de ces aspirations. Assister impuissant au démantelement de l'État face aux lobbies.

Dimitri, 38 ans, La Réunion, employé du BTP : "Aucun des candidats ne me rassure"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun des candidats me rassure, aucun des candidats n'a une vraie expertise de mon quotidien.

Aurore, Lozère, 30 ans, conseillère pénitentiaire : "Ils semblent guidés par une logique électoraliste"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat ne correspond à mes convocations. Ils ne semblent pas avoir les réponses aux enjeux de société mais semblent plutôt guidés par une logique électoraliste (la gauche qui n'a pas envoyé de candidats commun). De plus, je suis presque au terme de ma grossesse, et aucun candidat ne m'encourage à faite une procuration.

Maxime, 41 ans, Grand-Est, programmateur domotique : "J'en ai ma claque"

Dimanche je n'irai pas voter car j'en ai ma claque de toujours faire barrage à l'extrême droite.

"Laureann", 43 ans, Yvelines, employée du livre : "Tout est joué d'avance"

Dimanche je n'irai pas voter car les sondages publiés régulièrement donnent l'impression que tout est joué d'avance. La notion de vote utile dessert la notion de droit de vote et d'expression d'une opinion propre.

Camille, 33 ans, Gironde : "Mon vote est systématiquement trahi"

Dimanche je n’irai pas voter car mon vote est systématiquement trahi, bafoué, qu'il n'a aucun poids, aucun contrôle ni n’impose aucunes contraintes sur les décisions futures de l’État, Quel.le.s qu'en soient les représentant.e.s. Ce n’est pas une abstention de flemme ou de désintérêt, c’est un boycott. Le système politique et administratif de notre pays continue de considérer comme légitime des personnalités qui n’atteignent même pas 1/3 des inscrits, sans faire peser la moindre contrainte sur qui que ce soit. Le fait de voter n'ayant aucun effet réel obligeant les élu.e.s ne serait-ce qu' à respecter leur programme et ses limites, et encore moins à intégrer les avis de la majorités de la population inscrite (votants, comme abstentionnistes). Alors qu'on saurait le faire ! De plus, de nombreux hauts fonctionnaires trahissent leurs fonctions et leurs engagements en navigant entre public et privé sans jamais être inquiétés réellement de conflits d'intérêts, ni révoquer les orientations et lois qui auraient été prises sous corruption, construisent des politiques sans jamais avoir eu de mandat électifs, et dont la "justice" ne propose que des peines qui n'en sont pas vraiment.

Contrairement à ce qu’on prétend notre système n’est absolument pas démocratique. (...) Lorsqu’élu.e.s ou candidat.e.s s’expriment en disant "les Français pensent que..." ou "les Français veulent que...", c’est dores et déjà nier l’existence d’intérêts divergent à travailler sous ce principe d’égalité pourtant étalé sur les frontons de nos institutions. C’est déjà faire la démonstration de l’ignorance même de ce qu’est la démocratie. (...) L’expérience de la Convention citoyenne pour le climat a fait la démonstration, grâce à la technicité du processus ayant abouti aux 150 propositions, qu’il était tout à fait possible de travailler de manière démocratique des sujets de fond et transversaux avec des résultats à la hauteur des enjeux. Son reniement par le gouvernement (puisque cette convention n’imposait aucune contrainte formelle au gouvernement... alors qu’elle bénéficiait d’un processus démocratique plus sain que celui même qui avait placé ce gouvernement au pouvoir) et le dédain de la plupart des personnalités en responsabilités à l’égard de ce travail a exposé pleinement le refus de réels processus démocratique à ce niveau. Pour toutes ces raisons, mon engagement ne sera plus dans le fait de participer à une mascarade de délégation de responsabilités tous les 5 ans dont la mécanique est organisée pour ne jamais représenter mes intérêts ni ceux de la majorité de la population, et encore moins de me permettre d'y être réellement actifs à égalité avec tou.te.s les citoyen.ne.s pour construire une société à la hauteur de notre époque.

Cédric, 40 ans, Ille-et-Vilaine, ingénieur : "Aucun candidat ne reflète mes valeurs"

Dimanche je n’irai pas voter car je ne me sens pas représenté, aucun candidat ne reflète mes valeurs, mes intérêts et aborde de manière concrète les points qui me semblent importants.

"jmf", 72 ans, Doubs, retraité : "Les partis de gauche ne se sont pas rassemblés"

Dimanche je n'irai pas voter car les partis de gauche, dont je suis proche, ne se sont pas rassemblés pour chercher à être au 2eme tour mais présentent chacun un candidat pour renflouer leurs finances (si ils font plus de 5%) au mépris de leurs électeurs !

Woody, 37 ans, Bouches-du-Rhône, cadre : "Je suis incertain sur le poids de mon vote"

Dimanche je n'irai pas voter car je suis incertain sur le poids de mon vote. Les candidats qui représentent mes valeurs ne semblent pas en mesure d'atteindre le second tour dans le paysage politique actuel. Les projets présentés par tous les candidats m'apparaissent tous plus ou moins fragmentant la société.

Jean-Baptiste, 45 ans, Marne, cadre : "La notion de vote utile me dérange"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat ne me convainc et la notion de vote "utile" me dérange. Hors de question de transiger. Le vote blanc n’étant pas reconnu comme tel, rien ne m’oblige à me déplacer.

Mehitabel, 41 ans, Dordogne, professeur : ". La politique est une fonction qui se donne aux meilleurs"

Dimanche je n'irai pas voter car premièrement aucun des candidats n’a proposé un programme à la hauteur des enjeux environnementaux, sociaux et économiques que notre monde va devoir affronter. Deuxièmement, je ne vote pas pour des gens qui ont fait d’homme politique une profession. Homme politique c’est une fonction, honorifique, et non une somme de privilèges que l’on s’octroie ou transmet à ses enfants. La politique c’est une fonction qui se donne aux meilleurs qui cèdent leur place une fois leur mission accomplie.

Laurent, 39 ans, Hérault : "Aucun candidat ne voit plus loin que le bout de son mandat"

Dimanche je n'irai pas voter car aucun candidat n’a une compréhension correcte des enjeux derrière le symptôme qu’est la crise climatique, malgré des rapports depuis 50 ans. Aucun candidat ne voit plus loin que le bout de son mandat. Les intérêts des politiques sont de maintenir le système actuel malgré ces dérives car ils sont dans les rangs des privilégiés qui en bénéficient. Je pense que le changement profond de société qui va arriver ne viendra pas des politiques mais des changements des habitudes des habitants de cette planète.

Sandra, 44 ans, Eure, cadre : "Je suis désabusée du pouvoir pratiqué au niveau territorial"

Dimanche je n'irai pas voter car je suis désabusée face à l'exercice du pouvoir tel qu'il est pratiqué au niveau territorial. Je n'ose imaginer au niveau national.

Charles, 34 ans, vit au Japon : "Le droit de vote devrait être réservé à ceux qui résident en France"

Dimanche je n'irai pas voter car je vis à l'étranger et je trouve honteux que les expats puissent prendre des décisions qui vont impacter la vie des Français sans qu'eux même n'en subissent les conséquences. Le droit de vote devrait être réservé à ceux qui résident en France.