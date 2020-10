"J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus", a annoncé le chef de l'État. Il a pris la parole à 20h ce mercredi pour annoncer de nouvelles restrictions, afin de faire barrage à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 qui touche la France.

Pour Emmanuel Macron, "si les efforts consentis ont été utiles, cela ne suffit plus." © Capture d'écran

"Si les efforts consentis ont été utiles, cela ne suffit pas, cela ne suffit plus." Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi à 20h00 une "nouvelle étape" dans les restrictions, face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 qui déferle sur la France, lors d'une allocution de 23 minutes. Que retenir de ces nouvelles annonces ?

Reconfinement partout, "a minima jusqu'au 1er décembre"

"J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus", a annoncé le chef de l'État : "Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour l’Outre-mer." Un reconfinement "a minima jusqu'au 1er décembre."

Les écoles restent ouvertes

Mais un confinement "adapté sur 3 points" : les écoles, "crèches, écoles, collèges, lycées", resteront ouvertes, et l' "enseignement supérieur se fera à distance". "Le travail continuera", a poursuivi Emmanuel Macron, et les Ehpad et maisons de retraite pourront toujours accueillir des visiteurs, "dans le respect des règles sanitaires."

Le retour de l'attestation

Cela signe "le retour de l’attestation" pour se déplacer. "Les réunions privées seront exclues, les rassemblements publics interdits", a signalé Emmanuel Macron.

Les déplacements entre régions interdits

Les Français ne pourront "pas se déplacer d’une région à l’autre", a souligné Emmanuel Macron, avec néanmoins une "tolérance" durant ce week-end de retour de vacances.

"Les frontières intérieures à l'espace européen seront ouvertes, celles à l'étranger fermées sauf exception", indique le président. Les voyageurs seront systématiquement testés à leur arrivée sur le territoire.

D'autres stratégies écartées par l'exécutif

"Nous sommes tous surpris par l'évolution du virus", a déclaré Emmanuel Macron : "Nous sommes débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première."

"Nous pourrions ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l’hôpital. Jamais la France n’adoptera cette stratégie", a-t-il assuré : "Deuxième voie : confiner les seules personnes à risque. Cette voie n’est pas non pus utilisable."

La crainte de services de réanimation débordés

"Nos objectifs : protéger les plus âgés et les plus fragiles, protéger les plus jeunes que le virus tue aussi, 35% des personnes en réanimation ont mois de 60 ans, et protéger nos soignants", a alerté le président.

La crainte des autorités est avant tout la saturation des services de réanimation. Le nombre de patients s'y élevait mardi à 2 900, soit la moitié des 5 800 lits de réa disponibles dans toute la France. Des projections alarmantes de l'Institut Pasteur, d'après lesquelles 98% des lits de réanimation seraient occupés par des patients Covid le 6 novembre prochain, ont nourri les conseils de défense qui se sont déroulés mardi et mercredi, selon Les Échos.

Et ce mercredi matin, Emmanuel Macron avait "ouvert le conseil des ministres en insistant sur la dégradation massive, générale et largement inattendue que connaît l'Europe depuis plusieurs jours", signalait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Au printemps, les Français avaient été confinés pendant 55 jours, du 17 mars au 11 mai, avec sévère restriction des déplacements et fermeture des établissements scolaires, des commerces non essentiels et des frontières.