C'est une question qui revient souvent lorsque l'on s'interroge sur la réussite des élèves français, notamment par rapport à nos voisins européens. Alors, vrai ou faux ?

Les élèves français passent 162 jours par an à l'école contre 181 jours en moyenne dans l'Union Européenne. © Maxppp / Fabien Cottereau

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE À L'ÉPREUVE DES FAITS

Ce qui est vrai, c'est que dans l'Union Européenne, les élèves français sont ceux qui passent le moins de jours à l'école : 162 jours par an contre une moyenne européenne de 181 jours. Et ce n'est pas forcément à cause de nos longues vacances d'été (9 semaines) puisque les petits roumains, italiens ou portugais ont eux droit à 11 voire 12 semaines de pause estivale. Un retard rattrapé par nos quatre coupures de deux semaines :les vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver, et de Pâques, inédites chez nos voisins.

Plus de vacances, mais également plus de temps passé en classe

Avec 864 heures d'enseignement annuelles, la France fait partis des pays qui dispense le plus d'heure de cours. À titre de comparaison, en Finlande, c'est 200 heures de moins... mais répartis sur quasiment 40 jours de plus. Avec moins de jours passés à l'école, mais plus d'heures d'enseignement, nos enfants ont donc des journées très remplies.

La réforme des rythmes scolaires a-t-elle changé quelque chose ?

En passant d'un rythme d'une semaine de 4 jours à celle de 4,5 jours, les journées se sont effectivement allégées. Mais le but fondamental de cette réforme de François Hollande, c'était de changer l'école. Mais "on n'y est pas du tout" estime la chronobiologiste Claire Leconte :

Quand je vois qu'on continue de faire des maths et du français le matin, et que les activités de l'après-midi n'ont rien à voir avec ce qui se fait en classe, je me dis que les enseignants n'ont pas réfléchi à de nouvelles pratiques d'enseignement. Ils n'ont pas réintroduit les apprentissages fait dans la salle de classe dans les activités proposées en dehors. Les après-midi ne sont même pas allégées. Donc non, rien n'a changé à l'école.

Une enquête d'envergure est en cours sur ce point, mais ses résultats ne seront pas connus avant plusieurs mois.