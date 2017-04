A l'occasion de la 500è de Périphéries, nous vous proposons une rétrospective subjective et thématisée des témoignages et des reportages qui ont émaillés ces douze années.

Clichy sous Bois pendant les émeutes © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Le 11 septembre 2005 Périphéries fait son entrée sur les ondes de France Inter. Nous sommes un mois et demi avant les "émeutes", les "révoltes" qui se propageront dans l’ensemble des banlieues françaises à partir de Clichy sous Bois et de Montfermeil en raison de la mort de Zyed et Bouna.

Et pour ouvrir ce nouveau rendez vous c’est un portrait en trois volets de Clichy sous Bois et de ses habitants qui est proposé aux auditeurs.

Nous vous proposons pour le premier rendez vous de cette rétrospective de réécouter l’intégralité de cette première émission (récompensée par la fondation Varenne) mais aussi de faire un bon dans le temps et de retourner dans ce quartier devenu symbolique dix ans après. Septembre 2005, septembre 2015 une décennie au cours de laquelle cette ville est devenue emblématique des questions, des enjeux et des problèmes de La « banlieue »… Une décennie au cours de laquelle Périphéries aura fait de nombreuses escales dans cette commune dont vous retrouverez des extraits dans les épisodes suivants.