Les nouvelles règles sanitaires en vigueur dans les écoles ont été dévoilées dimanche. De nombreux enseignants se plaignent d'en avoir été informés via l'entretien accordé par Jean-Michel Blanquer au Parisien. Le ministère assure qu'une communication a été faite en interne au préalable.

Le ministre Jean-Michel Blanquer dans une école élémentaire en novembre 2021 à Paris. © Maxppp / Bruno Levesque

C’est une communication qui fait jaser. Celle de Jean-Michel Blanquer : le ministre de l’Éducation nationale a dévoilé les nouvelles mesures sanitaires qui s'appliquent à l’école dans un entretien au journal le Parisien dimanche 2 janvier après-midi. Très vite, de nombreux enseignants ont critiqué la manière et l’absence de communication officielle, via un mail par exemple. Concernant le timing, la veille pour le lendemain, "c’est toujours comme cela, pour être au plus près de la situation sanitaire", a d’abord expliqué lundi sur LCI Jean-Michel Blanquer. "Nous avons eu à attendre jusqu’à vendredi l’avis à la fois du Conseil scientifique et de la Haute autorité de santé publique. Et puis ensuite l’élaboration de tous les protocoles."

Ce mardi, alors que Gabriel Attal était l'invité de France Inter, le ministre de l'Éducation a même envoyé un message en direct au porte-parole du gouvernement, pour lui demander de préciser que "la communication interne a bien eu lieu avant que l’article soit publié dans le Parisien". Ce que réfutent plusieurs enseignants et directeurs d’établissement interrogés. On fait le point.

Article publié à 16h21, un mail envoyé aux directeurs à 17h36

L’interview de Jean-Michel Blanquer dans le Parisien est publiée dimanche à 16h21. Un mail, que France Inter s’est procuré, et reçu par un proviseur, a été envoyé à 17h36. Des rectorats sont en copie. Il explique la nouvelle stratégie du gouvernement et le protocole sanitaire appliqué le lendemain dans les écoles.

Sur les réseaux sociaux, d’autres enseignants publient des captures d’écrans de leur mail, comme cette directrice et enseignante de CM2 qui dit avoir reçu le mail de l’Education nationale à 19h47. Sur Twitter, un autre internaute publie une photo avec l’heure du mail envoyé, à 18h36. C’est le cas aussi par exemple pour Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz de Vincennes (Val-de-Marne) et secrétaire général du SNPDEN-UNSA.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À chaque fois, ces mails ont été reçus après la publication de l’article par le Parisien. De quoi ulcérer le SNUIPP-FSU du Nord : "Annoncer le 2 janvier à 16h52 le nouveau protocole pour la rentrée du lendemain matin est tout simplement scandaleux et dangereux ! L'annoncer dans un article payant d'un quotidien est honteux, irrespectueux et méprisant pour tous les personnels, élèves et familles."

Des enseignants prévenus le lundi matin

D’après Jean-Rémi Girard, le président du Snalc, le Syndicat national des personnels de l’Éducation nationale, "la déclaration que les professionnels ont été prévenus suffisamment à l’avance ou à temps, c’est une déclaration mensongère". Interrogé par France Inter, ce professeur de lettre moderne à Asnières-sur-Seine en région parisienne poursuit : "Comme je suis responsable syndical, on m’a indiqué qu’une mise à jour de la "Foire aux questions", avec toutes les nouvelles mesures, serait disponible dimanche en fin d’après-midi. C'est le cabinet du ministre qui nous a informés, mais sans nous dire le contenu de cette mise à jour."

Dans son lycée, tous les enseignants ont été officiellement prévenus lundi sur "leur messagerie électronique à 10h52 exactement, avec un mail du secrétariat du lycée, soit 2h50 après le début du cours". "On a l’impression d’être méprisés et que l’école est une variable d’ajustement", déplore cet enseignant syndiqué. "L’impression d’une gestion à court terme décidée au dernier moment, sans se préoccuper des conditions de travail du personnel".

"Sur un fil tendu" regrette le ministère

Contacté, le ministère de l'Education nationale rappelle que l'avis du Conseil scientifique et celui de la Haute autorité de santé publique sont tombés le vendredi 31 décembre en fin de journée. Par ailleurs, les recteurs ont été prévenus dès le jeudi qu'un nouveau protocole sanitaire allait être mis en place pour la rentrée. La FAQ, la "Foire aux questions" a été actualisée peu après 16 heures nous précise le ministère, le temps "de finaliser et valider le protocole" avec les service de Matignon notamment, puis le Parisien a pu publier l'interview. "Je reconnais que c’est tard, je suis le premier à le regretter. C’est un processus qui ne peut pas être autrement" a plaidé le ministre Jean-Michel Blanquer sur LCI.

Dans un entretien au Parisien piblir mardi soir, Emmanuel Macron donne "raidon" a une enseignzte qui l'interroge : "Il faut plus d'anticipation et plus de temps aux rectorats pour communiquer avec les écoles en amont. Le problème, c'est que l'on est dans une société de l'immédiat, tout va tellement vite avec l'information sur les réseaux sociaux !"

Lors de la rentrée de septembre, c'était dans le JDD

Bruno Bobkiewicz précise que l’information a vite circulé une fois arrivée dans la boite mail en début de soirée dimanche soir. Mais ce proviseur se souvient de la rentrée de septembre, et rappelle que le procédé avait été similaire : "Le niveau de protocole choisi pour la rentrée de septembre a été annoncé par un article du Journal du Dimanche. Moi je l’ai appris parce que des journalistes m’ont tout de suite appelée en me demandant de réagir".