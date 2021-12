Le gouvernement met la pression sur les entreprises pour qu'elles mettent le plus possible leurs salariés en télétravail. La ministre Elisabeth Borne a annoncé jeudi matin que les sociétés récalcitrantes pourraient être sanctionnées d'une amende de 1000 euros par salariés.

La ministre du Travail Elisabeth Borne annonce que les entreprises qui ne joueront pas le jeu du télétravail risqueront une amende pouvant aller jusqu'à 1000 euros par salarié. © Maxppp / Sébastien Muylaert

Les entreprises qui ne joueront pas le jeu sont prévenues. Invitée de LCI jeudi matin, la ministre du Travail, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement souhaite pouvoir sanctionner d'une amende administrative allant jusqu'à 1.000 euros par salarié, dans la limite de 50.000 euros, les entreprises récalcitrantes au télétravail.

Cette précision fait suite au discours lundi soir du premier ministre Jean Castex, qui a notamment annoncé lundi l'obligation de porter le télétravail à trois ou quatre jours par semaine, "pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à partir du 3 janvier et pour une durée de trois semaines.

La ministre souhaite un "système plus rapide et donc plus dissuasif"

Un nouveau protocole national en entreprise traduisant ce changement doit être publié aujourd'hui et un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal va être déposé d'ici la fin de semaine, a précisé l'entourage d'Elisabeth Borne. "On constate que la plupart des entreprises jouent très bien le jeu (...) On a quelques entreprises qui ne le font pas, qui ne suivent pas les recommandations de l'inspection du travail, et qui profitent de la longueur de la procédure de sanction pour ne pas respecter les règles", a expliqué ce matin la ministre.

Elisabeth Borne souhaite ainsi "un système plus rapide et donc plus dissuasif en permettant à l'inspection du Travail de pouvoir prononcer des sanctions sans attendre la procédure judiciaire."

5 000 contrôles par mois

La ministre précise que "l'on est maintenant à un rythme de 5 000 contrôles par mois" effectués par l'inspection du travail. Il en ressort notamment que dans "certains cas, il n'y a pas de respect des distances, il n'y a pas de port du masque, il n'y a pas de prise en compte des règles demandées en terme de télétravail, donc ce sont ces entreprises que nous voulons cibler".

On ne va pas demander aux entreprises de changer leur activité"

L'ex-ministre des Transports précise que "l'objectif, c'est que les postes 'télétravaillable' le soit. On ne va pas demander aux entreprises de changer leur activité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut comprendre que c'est important de réduire les interactions entre les salariés, réduire les interactions dans les déplacements, à l'heure des repas. C'est pour cela que l'on a décidé d'imposer ces trois jours minimum. Évidemment, il faut que les postes le permettent et que l'activité de l'entreprise puisse continuer".

Enfin, Elisabeth Borne évoque une enquête réalisée avant les vacances. Il en est ressorti que "60% des Français qui peuvent télétravailler le faisaient, en moyenne 3 jours par semaine."