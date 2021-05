Le ministère de l'Éducation nationale élargit le dispositif "Devoirs faits" auprès des élèves du second degré. L'objectif est de répondre au décrochage scolaire en donnant un coup de pouce financier aux étudiants frappés par la crise.

Il est proposé aux collégiens, dans leur établissement, un temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. Cette étude est gratuite. © Getty / .

Le gouvernement est parti d'une part du constat de décrochage scolaire des collégiens durant les périodes de confinement, et d'autre part de la détresse des étudiants, qui ont perdu leurs petits boulots. Nathalie Élimas, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'Éducation prioritaire dit avoir "voulu travailler sur ce dispositif avec les étudiants pour répondre à la précarité survenue durant la crise sanitaire. Ils ont été privés de leurs petits jobs, ont été privés aussi du lien social puisqu'ils n'ont pas pu aller en cours à la fac. C'est un cercle vertueux qui se met en place entre nos collégiens, leurs familles et des étudiants qui en ont besoin".

Vingt cinq mille étudiants seront contactés dès ce lundi. Ceux qui sont tuteurs pour le dispositif "Cordées de la réussite" et ceux qui sont bénévoles pour des associations de soutien scolaire. Ils seront payés à peu près 12 euros net de l'heure.

Ce dispositif ne semble pas satisfaire les représentants des étudiants, "ce n'est pas une solution" pour Mélanie Luce, présidente du syndicat étudiant l'Unef : "ce n'est pas en faisant travailler des étudiants qu'on répond à leur précarité. On a déjà près de 50% des étudiants qui sont salariés pour financer leurs études. Et ce qu'on constate, c'est que le salariat est la première cause d'échec à l’université. En plus, dans un temps où la réussite est encore plus difficile puisque nos cours à distance, l'échec sera encore plus grand".

La présidente de l'Unef rappelle que son syndicat a demandé un plan d'urgence d'un milliard et demi d'euros avec des mesures comme l'augmentation des bourses ou des aides au logement.

À l'origine, il existe déjà un dispositif d'aide aux devoirs pour les collégiens. Le système "Devoirs faits" n'est pas un cours supplémentaire, mais un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des tâches demandées par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires à part, pas forcément en fin de journée, adaptés selon les établissements. L'objectif est de faire bénéficier les collégiens d'une aide au sein du collège afin de rentrer chez eux avec des "devoirs (déjà) faits". Cette offre est conçue en fonction des besoins des élèves, de façon à favoriser une forme de sérénité à la maison sur ces sujets, et contribuer à la réduction des inégalités selon le niveau d’aide que les familles sont à même d’apporter aux adolescents.