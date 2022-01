Un sondage Harris interactive dévoilé par le ministère du Travail montre que début janvier, moins d'un tiers des Français ont télétravaillé, c'est-à-dire autant qu'en décembre. Des résultats qui ne sont "pas à la hauteur de la situation sanitaire", selon le gouvernement.

Le télétravail a très peu progressé entre décembre et janvier, malgré la situation sanitaire © Getty / 10'000 Hours

Alors que le gouvernement avait préconisé d'augmenter le recours au télétravail mi-décembre, la situation a peu évolué début janvier : c'est ce qu'il ressort d'une étude commandée par le ministère du Travail au cabinet de sondages Harris Interactive (réalisée en ligne sur un échantillon de 2 007 personnes dont 1 184 actifs). Sur la première semaine de janvier, 29% des Français actifs ont télétravaillé au moins une fois. Ce taux était de 30% sur la semaine du 13 au 19 décembre.

Si l'on met de côté les professions où il n'est pas aisé de télétravailler, on compte seulement 60% des salariés en capacité de télétravailler qui l'ont réellement fait. C'est à peine plus qu'un mois plus tôt, où ce chiffre était de 58%. En Île-de-France, les travailleurs ont un peu plus travaillé de chez eux : 69% des actifs qui peuvent télétravailler facilement l'ont fait, contre 62% mi-décembre.

Le nombre de jours télétravaillés en légère hausse

Depuis le 3 janvier "et pour au moins trois semaines", les employeurs devaient fixer un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine "pour les postes qui le permettent", et jusqu'à quatre jours par semaine. Paradoxalement, malgré le peu de salariés qui se tiennent au télétravail, la proportion de salariés qui se sentent en sécurité sur leur lieu de travail est en léger recul (74%, contre 78% le mois dernier). Ainsi, le nombre de jours de travail à domicile a légèrement augmenté pour les personnes qui ont déclaré télétravailler : 3,3 jours en moyenne, contre 3 jours en décembre.

Selon le ministère du Travail, ces résultats ne sont "pas à la hauteur de la situation sanitaire". "On ne peut pas transiger avec la protection de la santé des salariés", selon le ministère, qui défend ainsi les sanctions prévues pour les entreprises qui ne respectent pas les consignes. Incluses dans le projet de loi sur le pass vaccinal, elles seraient de 1000 euros par salarié – mais cette mesure a été supprimée en commission par le Sénat, qui examine actuellement le projet de loi. Toujours selon le sondage, 76% des personnes interrogées estiment que ces sanctions seraient "justifiées".