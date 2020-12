Mardi soir, les habitants et habitantes de Lyon ont eu la surprise de découvrir un feu d'artifice qui n'était pas prévu, alors que la ville célébrait une Fête des Lumières réduite, en raison de la situation sanitaire. Selon la préfecture, c'est un groupe de supporters de l'Olympique lyonnais qui a organisé le tir.

De très nombreux internautes ont filmé ou photographié le feu d'artifice clandestin du 8 décembre, au-dessus de Lyon © Captures d'écran réseaux sociaux

Les images sont impressionnantes, vues notamment des hauteurs de Lyon : sur les images prises depuis la colline de Fourvière, on peut voir la quasi-totalité de la ville de Lyon recouverte par un feu d'artifice géant, tiré depuis plusieurs quartiers de la ville.

Aux alentours de 21h, les habitants et habitantes de Lyon ont eu la surprise de découvrir ce feu d'artifice alors que la Fête des Lumières, qui se déroule le 8 décembre, était réduite à sa portion congrue, avec quelques immeubles illuminés et une grande installation de bougies au Théâtre antique de Fourvière, nommée "Fresque des solidarités" en hommage aux personnels soignants. De nombreux Lyonnais et Lyonnaises avaient posé des bougies à leurs balcons, comme le veut la tradition.

Rapidement, la mairie a annoncé que le feu d'artifice n'était pas officiel : "On ne sait pas d'où ça vient", a annoncé la ville de Lyon, qualifiant les feux d'artifices de "sauvages". Certains pas de tir étaient placés dans les rues, près de passants.

Consultée notamment par France 3, la préfecture a confirmé qu'aucune autorisation n'avait été demandée, et a pointé que l'initiative pouvait provenir de clubs de supporters de l'Olympique Lyonnais. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos montrent les feux d'artifice sous des angles différents.