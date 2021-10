Le Concours Lépine débute ce samedi à Paris et fête ses 120 ans. Depuis 1901, le concours a vu passer des créations très ingénieuses mais aussi des inventions plus insolites voire farfelues.

L'escargotrappe, les voitures à la verticale et la maison sur le toit : trois inventions présentées au Concours Lépine. © AFP / Zumapress © Maxppp

Des inventeurs venus du monde entier se retrouvent à partir de ce samedi au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris pour la foire d'automne qui accueille exceptionnellement cette année le Concours Lépine. Le célèbre concours fête ses 120 ans, l'occasion de faire un point sur les inventions imaginées et fabriquées depuis 1901.

Il y a celles qui ont changé nos vies, ces inventions qui ont immédiatement amélioré notre quotidien : la lampe de poche, le fer à repasser, le fauteuil roulant électrique ou encore le stylo à bille. Et puis il y a les inventions plus originales, qui ne se sont pas réellement imposées dans nos maisons, bureaux et jardins.

Du tartineur de beurre au bureau-lit : une journée d'inventions insolites

Certains inventeurs du Concours Lépine ont voulu nous faire gagner de précieuses minutes le matin au moment du petit-déjeuner en créant un appareil permettant de déposer en quelques secondes une fine couche de beurre sur nos biscottes, le tout sans les casser. Mais comme le montre cette vidéo d'archives de l'Ina, le jour même du Concours, l'appareil n'était pas fonctionnel. Une vidéo qui nous permet également de constater l'échec du mange-macaroni automatique. Dommage.

De nombreux objets du quotidien ont été repensés par des inventeurs du Concours, comme des WC insonorisés, des cravates magnétiques ou encore des brosses à dents qui se glissent sur le doigt. D'autres objets sont inventés de toutes pièces, comme cet attrape-escargots.

Un inventeur effectue une démonstration avec son "escargotrappe", qui permet d'attraper des escargots, le 31 mars 1950 à Paris. © AFP

Les cerveaux du Concours Lépine se sont aussi penchés sur l'optimisation de notre capacité de travail. C'est ainsi qu'a été inventée l'alarme anti-sommeil. Cette oreillette présentée en 2017 détecte lorsque l'utilisateur commence à s’endormir et déclenche un signal sonore ou lumineux pour maintenir la personne éveillée.

Et si l'envie de dormir est trop grande, il est toujours possible de compter sur une autre invention présentée au Concours Lépine : le bureau-lit, qui permet en quelques secondes de déplier et retourner son bureau pour le transformer en lit de fortune.

Les vélos et voitures dans tous leurs états

D'autres inventeurs se sont attelés à faciliter notre chemin jusqu'au travail. De nombreux équipements et moyens de transport ont ainsi été inventés en 120 ans de Concours Lépine. Parmi les idées originales, il y a le casque de vélo pliable mais aussi les chaussettes à poches. Et en cas de beau temps, des cils-ombrelles ont même été imaginés pour protéger les yeux du soleil.

Pour ce qui est des moyens de transport insolites, on trouve tout un tas de vélos farfelus, comme celui qui permet d'étendre un hamac entre les deux roues pour se reposer une fois le trajet terminé.

En 1950, un constructeur français a lui fabriqué une maison qui peut se fixer sur le toit d'une voiture.

En haut à gauche : la maison repliée ; en bas à gauche : l'inventeur, René Lucas, déplie sa maisonnette ; à droite, la maison dépliée, prête à accueillir du monde. © AFP

Six ans plus tard, deux inventeurs ont eux aussi voulu révolutionner le monde automobile en proposant un système permettant de garer les voitures à la verticale. L'idée présentait de nombreux avantages mais elle n'a pas fait mouche.