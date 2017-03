Un mardi de novembre au collège Pierre de Geyter, Saint-Denis. Des journalistes de France Inter sont venus se confronter à un public curieux, mais farouche.

La classe de 3eC du Collège Pierre de Geyter, à Saint Denis © Radio France / Fanny Léonor Crouzet

Interclass' : le carnet de bord de Fanny Léonor Crouzet avec les collégiens de Saint-Denis (1/5)

"Les médias mentent, même BFM l’a dit. A la télé, ils ont dit que les attentats n’avaient pas existé", martèle un collégien, sous les ricanements d’un de ses collègues. "Peut-être as-tu vu un reportage, une émission de BFMTV sur la théorie du complot après les attentats, et peut-être as-tu fait un raccourci ?", questionne sa professeure de Français assise sur un bureau, au fond de la classe. "Non, je ne crois pas. Ils l’ont dit", maintient l’élève, regard déterminé.

10h15 au collège Pierre de Geyter de Saint-Denis. Deux semaines plus tôt, les élèves de la 3eC ont visité les locaux de la Maison Ronde et se sont essayés au micro avec un apparent plaisir.

Aujourd’hui, les mines sont plus tendues. Le thème du jour : le métier de journaliste. Au fond de la classe, Iannis Roder, Maude Oudart et Gilles Gaigher, trois professeurs de la classe de 3e, observent leurs élèves.

Emmanuelle Daviet, journaliste à l’initiative du projet, se tient debout, face à la classe. C’est la seconde fois qu’elle intervient dans une classe du collège de banlieue parisienne. Ont également sauté dans l’aventure : Esther Maârek, chargée de la communication digitale de France Inter, et Fabienne Chauvière, journaliste scientifique. Toutes deux sont assises devant le tableau blanc, également face aux élèves.

"Alors, selon vous, en quoi ça consiste, être journaliste ?" La bombe est lancée.

"Elles" et "nous"

Avec détachement et curiosité, la grosse vingtaine d’élèves présents dans la classe lève les yeux vers le trio féminin. Sans pour l’instant piper mot. Du moins jusqu’à ce qu’Emmanuelle Daviet demande ce qu’est, ou devrait être, un journaliste. "Je pense qu’un journaliste ne devrait pas dire son avis quand il donne les informations… Moi ça me perd", juge Asma, au second rang. "Pourquoi choisir ce qui est dans le journal ? On ne peut pas dire tout ce qui se passe ?", demande une autre jeune fille. Beaucoup de curiosité émane envers un métier que beaucoup ont taxé, plus ou moins directement, de mensonger dans des questionnaires destinés à connaître leur vision du journalisme. En écoutant entre les lignes, la méfiance des élèves est là. "Vous êtes libres de penser ce que vous voulez, personne ne juge ce que vous pourrez dire dans cette classe. Mais si vous avancez une idée, je voudrais des arguments", glisse Emmanuelle Daviet.

"Abdeslam est innocent", assène un élève, à droite de la classe. Hilarité générale de ses camarades, vivement tempérée par les encadrants. Il ajoute, d’un souffle quasi inintelligible : "Vous devez le libérer". "Pourquoi penses-tu qu’il est innocent ?". "Parce qu’il n’était pas dans les voitures quand ils ont tiré", répond-t-il. Sur le moment, il est difficile de savoir quelle proportion occupe la provocation dans ces propos. Une chose est sûre : il ne changera pas d’avis dans la matinée. Ni ses confrères. A la fin de cette première séance, les trois journalistes sont “Elles”, et les élèves campent dans le “Nous”.

