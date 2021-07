Plus de 200 000 personnes ont défilé ce samedi dans toute la France contre l'extension du pass sanitaire, selon le décompte du ministère de l'Intérieur, contre 160 000 la semaine dernière.

Dans le cortège de la manifestation à Lorient © AFP / Maud Dupuy / Hans Lucas

De semaine en semaine, les cortèges sont plus fournis. Pour ce troisième samedi de manifestations contre l'extension du pass sanitaire, les 180 rassemblements organisés sur tout le territoire ont rassemblé quelque 204 000 personnes, d'après le décompte du ministère de l'Intérieur. Ils étaient 160 000 manifestants le 24 juillet, et 110 000 encore une semaine plus tôt.

14 000 manifestants dans la capitale...

À Paris, où quatre manifestations étaient organisées, plus de 14 000 personnes ont battu le pavé. La situation s'est tendue en fin d'après-midi place de la Bastille, la police répliquant avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau aux projectiles lancés par les derniers manifestants. Les pompiers ont dû intervenir pour des feux de poubelle. Bilan : trois blessés dans les rangs des forces de l'ordre, et dix interpellations.

... et quasiment autant à Toulon

Le Sud-Est a enregistré une forte mobilisation : à Montpellier, la manifestation a réuni 10 000 personnes place de la Comédie, selon la préfecture. Soit près de deux fois plus que la semaine dernière. Certains participants s'en sont pris à une tente où étaient pratiqués des tests de dépistage, d'après les images diffusées par le journal Midi Libre.

Le record a été atteint dans le Var à Toulon, avec 13 000 manifestants. Ils étaient par ailleurs 6 500 à Nice, 4 800 à Marseille, et 3 000 à Avignon.

Les autorités ont par ailleurs dénombré 2 900 personnes à Rennes, 4 000 à Nantes, ou encore 2000 à Lille. Des foules à chaque fois hétéroclites, mêlant notamment antivax et Gilets jaunes.