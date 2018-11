Pour la première fois, l’ONG du WWF et son célèbre logo au panda vont s’afficher sur un bateau qui va prendre le départ de la Route du Rhum. C’est Vincent Riou, l’un des favoris pour la victoire en monocoque, qui a accepté de devenir l’ambassadeur du WWF pour la préservation des océans.

Pour la première fois, le WWF et son célèbre logo au panda vont s’afficher sur un bateau qui va prendre le départ de la Route du Rhum © DR

L’océan est un formidable terrain de jeu pour les skippers mais un milieu fragile et de plus en plus menacé.

À force de naviguer, Vincent Riou en est le témoin attristé : "On attrape régulièrement des bouts de plastique sous nos bateaux, dans les appendices, dans les quilles, dans les foils, dans les safran. La semaine dernière j'en ai encore déroulé de la petite hélice de mon hydrogénérateur qui ne fonctionnait plus à cause d'un sac plastique qui s'était emmêlé. On est touché par tous ces événements, par toute cette pollution."

Des plastiques, des détritus en tous genres que l’on retrouve partout sur la planète. Isabelle Autissier, la présidente du WWF France, navigue la moitié de l’année. Elle-aussi fait un constat alarmant :

Vous allez au fin fond l'Antarctique, vous trouvez des déchets

"Il y a un an et demi j'étais au nord du Spitzberg par 89 nord, explique Isabelle Autissier. C'était ravagé de déchets, les plages étaient couvertes de plastiques. C'est vraiment immonde."

Un partenariat naturel : les marins sont les premiers témoins de la dégradation des océans.

Les acteurs de la course au large ne peuvent plus se contenter de dénoncer. Les marins doivent maintenant agir, plaide Vincent Riou : "Aujourd'hui il faut que des communautés privilégiées comme les nôtres se bougent, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience collective de la société, pas simplement des marins".

Un premier pas est franchi : la Route du Rhum devient le premier mécène d’une initiative citoyenne pour que l’océan soit reconnu bien commun de l’humanité.