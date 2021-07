Faute de sages-femmes, certaines maternités, publiques comme privées, vont devoir fermer leurs portes quelques jours cet été, quand d'autres suppriment des lits de manière temporaire. En cause, notamment : une crise des vocations des jeunes diplômés qui préfèrent de plus en plus s'installer en libéral.

En mai dernier, des sages-femmes manifestaient déjà pour leurs conditions de travail (ici à Toulouse) © AFP / Frédéric Scheiber / Hans Lucas

La situation est "dramatique", alerte le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes dans son communiqué, contacté par des maternités qui rencontrent d'immenses difficultés à recruter cet été.

"On a une montée en tension depuis dix jours", rapporte Marianne Benoit-Truong Canh, vice-présidente du conseil de l'Ordre. "Certaines maternités vont devoir fermer quelques jours, d'autres encore suppriment des lits. Au début, on pensait que cela concernait uniquement l'Ile-de-France, qui souffre d'un déficit chronique de sages-femmes. Mais en fait, on reçoit des messages de partout en France : Lyon, Nantes, Montpellier, Arras etc. Il y a même des maternités privées qui ont appelé au secours des maternités publiques pour des remplacements de sages-femmes. Cela n'était jamais arrivé auparavant !"

Conditions de travail tendues, rémunération insuffisante

L'été est connu pour être une période délicate : d'habitude, ce sont les jeunes diplômés qui remplacent les sages-femmes pendant leurs congés. Or depuis quelque temps, ils sont de plus en plus nombreux à bouder l'hôpital pour s'installer en libéral. Grégoire, un étudiant sage-femme de Clermont Ferrand a fait ce choix. Les conditions de travail à l'hôpital ou en clinique ne sont pas satisfaisantes à son goût :

"Je trouve qu'on n'a pas assez de temps à accorder aux patientes. En salle de naissances, on a parfois deux, trois, voire quatre patientes à gérer à la fois. C'est pas un truc qui me plait."

Le jeune homme de 22 ans regrette également les conditions salariales du métier de sage-femme, qui requiert cinq années d'études pour un salaire de 1.400 euros nets en début de carrière : "C'est triste, d'autant que je reste un fervent défenseur de l'hôpital public. Cela m'étonne moi-même de réaliser que j'arrive à être dépité si vite, à me dire que ce n'est pas un milieu dans lequel je voudrais travailler", pointe l'étudiant avec amertume.

D'autres étudiants préfèrent encore changer de voie, faire des passerelles pour devenir médecin, dentiste ou pharmacien. Une désaffection du métier de sage-femme qui n'étonne pas Stéphanie, qui travaille dans une grande maternité francilienne. "Comme nous sommes en sous-effectif, il y a de plus en plus de gardes à faire, donc de plus en plus de fatigue et plus de risques de réaliser une mauvaise prise en charge de nos patientes et d'erreurs médicales", constate cette sage-femme, déjà éreintée après six ans de métier.

Des burn-outs en série

Mêmes craintes du côté du conseil de l'Ordre qui estime que les "nouveaux-nés et leur mère sont en danger". "La situation est réellement alarmante", poursuit Stéphanie. "On sait que cet été va être une période particulièrement compliquée. Certaines de mes collègues fonctionnent actuellement avec des anti-dépresseurs, des anxiolytiques. Elles n'arrivent plus à dormir tellement elles sont stressées à l'idée de partir en garde." Un mal-être qui avait déjà été documenté par le collège national des sages-femmes : selon leur enquête publiée en 2020, 42% des sages-femmes cliniciennes souffriraient de burn-out.

Pour endiguer la crise des vocations et rendre la profession plus attractive, le conseil national de l'Ordre demande une meilleure reconnaissance du métier de sage-femme ainsi qu'une revalorisation des salaires. Il rappelle que les négociations du dernier Ségur de la Santé concernant les sages-femmes sont toujours au point mort.