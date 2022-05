Alors que les publicités pour les aligneurs dentaires se multiplient sur les réseaux sociaux, les professionnels pointent du doigt les risques inhérents à ces dispositifs médicaux utilisés sans les conseils d'un médecin.

Le redressement des dents par gouttière transparente doit être suivi par un orthodontiste diplômé © Getty / Javier Zayas

Instagram, YouTube, Tik Tok : les vidéos d'influenceurs qui vantent leur sourire parfait accessible en un clic se multiplient sur les réseaux sociaux. Des gouttières transparentes qui vont redresser les dents : c'est un dispositif médical largement utilisé par les orthodontistes pour les grands adolescents ou pour les adultes à la place des bagues. Il est proposé dans un cadre médical mais est également conseillé pour des raisons esthétiques. Dans ces cas là, cependant, il n'y a pas de prise en charge par l'Assurance maladie et cela peut coûter cher. C'est pour cela que certains se laissent tenter par un appareil acheté sur internet.

Guillaume a trouvé le sien sur un site de vente en ligne au prix défiant toute concurrence de 46€. "On reçoit une gouttière transparente avec un mode d'emploi mal traduit", explique le quarantenaire, complexé par les écarts entre ses dents. "Le goût du plastique est vraiment désagréable et au bout d'une semaine, j'avais vraiment très mal aux dents alors je suis allé voir un orthodontiste."

Les patients risquent de perdre leur dents

Bien lui en a pris car le dispositif qu'il a choisi était particulièrement dangereux pour sa santé. Le docteur Gérard Motto président du SFSO, le Syndicat Français des Spécialistes en Orthodontie, repère de nombreux risques : "Au mieux, il n'y a pas de mouvement dentaire et le patient a juste perdu de l'argent pour rien, au pire, il peut développer des caries, des atteintes parodontales plus ou moins graves, et jusqu'à des pertes de dents par des déplacements incontrôlés" détaille le spécialiste.

Quant à l'argument financier, le Dr Gérard Motto le renvoie en rappelant également que certaines mutuelles prennent en charge les soins orthodontiques à condition qu'ils soient effectués chez un professionnel diplômé.