Le nombre de réclamations amiables et de plaintes judiciaires contre les médecins a augmenté en 2016, des plaintes qui ont abouti à condamnation deux fois sur trois.

Les patients déposent de plus en plus de plaintes contre les médecins. Le rapport annuel sur le risque des professionnels de santé, que publie la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) ce mardi, relève une hausse de 8,7 % des déclarations de sinistres.

Ces sinistres, qui sont des réclamations et des plaintes liés au traitement d'un patient, aboutissent d'ailleurs davantage à une condamnation : en 2016, cela a été le cas pour 66 % des décisions de justice civile, contre 59 % l'an dernier. Le nombre plus élevé de condamnations provient aussi de la raréfaction des actions en justice.

De plus en plus, les plaintes se résolvent amiable ou par la médiation d'une commission de conciliation et d'indemnisation.