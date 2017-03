Le bleu foncé, c'est terminé ! Les pompiers de Paris s'habilleront désormais en orange. Une couleur plus visible et qui retarde le transfert de chaleur au rayonnement.

La nouvelle tenue de feu des pompiers de Paris. © BSPP

Pour les 50 ans de son extension à la petite couronne, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) dévoile sa nouvelle tenue. Toute orange, ça change ! Le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole du BSPP, nous explique pourquoi :

(Grâce à cette couleur), on va passer de 14 à plus de 20 secondes d'exposition importante au rayonnement thermique. On va pouvoir attaquer plus longtemps le feu et surtout chercher plus longuement la victime.

Cette couleur rouge-orangéeest la deuxième plus efficace après le beige pour retarder le transfert de la chaleur radiante et c'est celle qui apporte le plus de visibilité lors d'intervention de nuit ou dans les fumées. Question confort, cet uniforme est plus léger (moins de 2 kg) et offre donc plus de mobilité et d'aisance au porter.

Les pompiers de Paris s'exposent

La traditionelle tenue bleue foncée des pompiers de Paris trouvera donc maintenant sa place au musée. Et ça tombe bien puisque du 4 mars au 29 avril, l'exposition Pompiers de Paris - Notre mission : sauver s'installe à l'Hôtel de ville de Paris. Elle fera découvrir au public l'univers de la BSPP et sa nouvelle tenue orange qui ne fera son apparition qu'en juin prochain avant de se déployer progressivement jusqu'en 2019.

À noter que Paris n'est pas précurseur en la matière... Les pompiers de Vendée portent déjà de l'orange depuis 2005. Comme ceux de Haute-Vienne, qui ont reçu 1 200 nouvelle tenues en 2015.

