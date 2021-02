L'Institut Pasteur a présenté ce mercredi ses projections sur la dynamique actuelle de l'épidémie de Covid-19. Il en ressort qu'environ 17% des Français et des Françaises ont été contaminés par le coronavirus depuis le début de l'épidémie. C'est en Ile-de-France qu'il y a le plus de personnes infectées : 30%.

Un centre de dépistage de la Covid-19, ici devant l'Hôtel de Ville de Paris © AFP / Riccardo Milani / Hans Lucas

Alors que l'épidémie de Covid-19 circule activement en France depuis près d'un an, environ 17% des adultes de plus de 20 ans ont été infectés par cette maladie. C'est ce qu'indique l'institut Pasteur dans une étude sur la dynamique de l'épidémie publiée ce mercredi. L'Institut s'est basé, pour établir cette proportion, sur le nombre de personnes hospitalisées par région et par tranche d'âge, ainsi que "sur une estimation des probabilités d'être hospitalisé lorsqu'on est infecté".

Cette projection permet "d'apprécier la proportion de la population qui pourrait avoir acquis une immunité, au moins partielle et de court terme) contre le SARS-CoV-2 après une infection naturelle", selon l'institut, qui propose un portail en ligne pour découvrir les chiffres plus détaillés par région et par tranche d'âge.

En Île-de-France, jusqu'à un jeune de moins de 30 ans sur deux infecté

À l'échelle de la France, il apparaît que la part de la population qui a le plus été infectée est celle des 20-29 ans, avec une fourchette comprise entre 25% et 35%. Les plus de 70 ans, eux, ne sont qu'autour de 10% à avoir été infectés (avec une fourchette entre un peu plus de 5% et 20%).

Les tranches d'âge les plus infectées par la Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie / Institut Pasteur

Si l'on regarde les régions dans le détail, il apparaît que c'est l'Île-de-France qui est celle où l'on compte le plus de personnes qui ont eu la Covid-19, avec autour de 30% et surtout jusqu'à 50% chez les 20-29% selon la fourchette haute, et jusqu'à 30% des plus de 70 ans (toujours selon la fourchette la plus haute). Les régions PACA et Grand Est viennent ensuite.

À l'inverse, d'autres régions ont moins de 10% de leur population qui a été touchée par le virus : c'est le cas, par exemple, de la Bretagne, ou l'estimation donne moins de 5% de personnes infectées, ou de la Nouvelle aquitaine, où ce taux est situé entre 5 et 10%.