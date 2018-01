Un an après la promulgation de la loi Égalité et Citoyenneté, certaines mesures s'appliquent aujourd'hui très concrètement, comme l'obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés d'inscrire leurs recruteurs à des formations à la non-discrimination. Mais que contient cette formation ?

Former les recruteurs pour éviter les discriminations à l'embauche © Maxppp / Philippe Turpin

C'était, à l'époque, une réponse législative aux attentats de 2015 : une série de mesures pour lutter contre la ségrégation territoriale, encourager la participation de la jeunesse, et lutter contre les discriminations, notamment liées aux origines. Parmi les nouveautés introduites par la loi Égalité et Citoyenneté, il y a donc cette l'obligation pour les plus grosses entreprises d'inscrire tous leurs recruteurs à des formations à la non-discrimination.

Des formations spécifiques, jusqu'ici peu répandues, qui se sont effectivement déployées ces derniers mois dans de nombreuses entreprises en France. Objectif : briser les "plafonds de verre", et aller au-delà des "plans diversité" affichés par beaucoup de sociétés mais qui ne s'accompagnent pas toujours d'une prise de conscience de la part des DRH et managers.

À la tête d'un gros service de ressources humaines, cette cadre (qui témoigne anonymement) raconte avoir été bluffée par l'impact de cette formation dont elle n'attendait pas grand chose. "Ça m'a forcée à me poser des questions. La nouveauté pour moi, c'était le travail autour des stéréotypes inconscients : ça fait partie de nous. Se dire qu'on est tous plus ou moins 'à risque'."

"Plus confortable pour un manager de recruter quelqu'un qui lui ressemble"

Stéréotypes inconscients, inévitables et différents pour chacun, en fonction de son parcours, explique Evelyne Philippon, formatrice. Plus que le cadre légal, qu'il faut bien sûr rappeler, c'est ce déclic qui est essentiel selon elle : "Ils prennent conscience qu'ils ont projeté quelque chose. L'apparence physique, l'origine, quelqu'un qui a un signe religieux, l'âge... Il y a des recruteurs qui peuvent dire 'ah bon, c'est vous ?' et là, la personne en face comprend. Il faut voir le moment où ça a dérapé, et ce qui marche bien pour ça, ce sont les simulations ou les jeux de rôles."

Des séances d'une à deux journées, qui permettent de mettre des mots sur un sujet très sensible, voire tabou. "Il est plus confortable pour un manager de recruter quelqu'un qui lui ressemble, or c'est ça qu'on veut combattre..." Combattre avec les bons outils : la formation aborde aussi par exemple la question des tris de candidatures réalisés par les logiciels de ressources humaines, à la limite de la légalité, prenant en compte par des critères d'âge ou de code postal des candidats.

Uniquement des questions en rapport avec le poste

Les formations permettent de mettre le doigt sur les moments où la relation entre recruteur et candidat bascule, parfois aussi du fait de l'auto-censure du recruteur, qui n'ose pas poser une question. Le candidat ne sera alors pas retenu car l'entreprise manquera d'information sur lui. La règle, c'est qu'aucune question n'est interdite, tant qu'elle est en rapport avec le poste. Après cette formation, l'entreprise a aussi changé la manière dont on rédigeait les annonces : on ne cherche plus "une assistante de direction", par exemple, un certain nombre d'annonces ont été "déféminisées".

Ces formations ont aussi leurs limites. Elle ne concerne que les entreprises de plus de 300 salariés, et ce sont donc les recruteurs et managers les plus aguerris qui suivent cette formation : ceux qui auraient le plus besoin de cette prise de conscience ne sont pas concernés par l'obligation. Cependant, depuis la loi, certaines entreprises plus petites se sont inscrites volontairement.