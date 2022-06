Ils concentrent près d’un tiers des revenus du pays, et la moitié du patrimoine des Français. Les 10% les plus aisés ont été scrutés à la loupe par l’Observatoire des inégalités, organisme indépendant qui publie ce mercredi son tout premier "Rapport sur les riches".

Le 7ème arrondissement de Paris est celui qui concentre de loin le plus de riches © AFP / Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Si les données portant sur les 10% des Français les plus riches sont moins nombreuses que celles qui existent sur les plus précaires, elles ne sont pas moins importantes, selon l'Observatoire des inégalités, qui publie ce mercredi un rapport sur "les riches de France". Ces statistiques sont même en réalité essentielles, selon ces experts, pour mettre en place les politiques publiques redistributives. En 20 ans, selon le rapport, si le nombre de riches a diminué - s'établissant aujourd'hui à environ 4,5 millions de personnes - la richesse accumulée par ces très aisés, elle, a nettement augmenté.

Riche à partir de 3673 euros par mois après impôt

Première étape : définir la richesse. L’Observatoire des inégalités propose de fixer un "seuil de richesse" à deux fois le salaire médian après impôt, soit 3 673 euros par mois pour une personne seule. Un seuil qui peut faire débat mais qui a du sens, analyse Anne Brunner co-autrice du rapport avec Louis Maurin : "Personne en France n'aime être qualifié de riche. Pourtant cela représente 7% de la population. 93% se situe donc en dessous de ce seuil ! Si on ne parle pas de richesse, alors trouvons un autre nom, mais il y a là une réalité."

Il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de cette catégorie, les profils sont hétérogènes. 1% de la population vit avec plus de 7 180 euros par mois après impôt. 1,2 million de ménages possèdent au moins un million d'euros de patrimoine. Enfin, Bernard Arnault (troisième homme le plus riche au monde) détient une fortune équivalente à la valeur de tous les logements de Marseille.

Comment cette richesse a-t-elle évolué pendant les dernières décennies ? Le niveau de vie moyen des 10% les plus riches a fortement progressé dans les années 2000, passant de 47 000 euros par an à 63 000 en 2011. Après une légère baisse après 2012, il s'est globalement stabilisé. Si les inégalités n'ont pas explosé ces cinq dernières années, elles se maintiennent à un niveau élevé, explique Anne Brunner : "Le premier quinquennat Macron et ses mesures fiscales a globalement bénéficié à ces plus riches. En fait, plus on est riche, plus on a été aidé. Et c'est encore plus vrai pour les 1% et les 0,1% les plus riches qui ont fortement bénéficié de ces réformes fiscales, comme la transformation de l'impôt sur la fortune."

Les plus riches ont été épargnés pendant la crise sanitaire

Quant à la crise sanitaire, elle a eu pour effet d’accélérer l’épargne des plus riches et donc leur capacité à accroître encore leur patrimoine même si les effets ne seront perceptibles que d'ici quelques années. "Lorsque vous êtes pauvres, vous n'épargnez rien. Au contraire, les 20% les plus riches épargnent en moyenne 22 % de leur revenus. Le contraste est immense... On peut penser que cette épargne leur permettra d'investir dans du patrimoine." L’ampleur et la place centrale de l’héritage transmis aux enfants remonte d’ailleurs de manière sensible depuis quelques années après avoir longuement diminué au cours du 20ème siècle. Un point crucial dans la perpétuation des inégalités.

Ce vaste travail de recensement de données s'arrête aussi sur la question des salaires, et de l'égalité femmes-hommes au sein des plus hauts revenus. Parmi les 1 000 salariés les mieux payés de France, 9% seulement sont des femmes. Parmi les très hautes rémunérations (le 1% le mieux payé), plus de 40% sont des indépendants : médecins, dentistes, avocats, juristes, comptables, architectes, commerces pharmaceutiques.

Enfin, la répartition territoriale de ces riches ou très riches Français a aussi été observée avec attention. 21% des "super-riches" vivent à Paris et 9% dans le département voisin des Hauts-de-Seine. Le 7ème arrondissement est celui qui concentre de loin le plus de riches (au cœur de la capitale, avec notamment la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale et Les Invalides), avec un niveau de vie moyen annuel des 10% les plus aisés atteignant 137 000 euros. Parmi les plus petites villes : Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie arrive en tête, devant Divonnes-les-Bains dans l'Ain, et Le Vésinet dans les Yvelines.