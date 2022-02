L'association "Demain sera non-fumeur" appelle à bannir la cigarette des terrasses pour réduire le tabagisme passif. L'idée a déjà séduit une centaine de restaurateurs et cafetiers. Les grandes chaînes de restauration sont en train d'être à leur tour démarchées.

Une centaine de patrons ont déjà été séduits par les terrasses sans tabac [photo d'illustration]. © AFP / BERTRAND GUAY

Un rayon de soleil, un bout de ciel bleu et on se rue sur les tables en terrasses pour une crêpe ou un café. Mais pour certains, la scène est beaucoup moins tentante si elle est accompagnée de la fumée de cigarette des voisins. C'est le cas par exemple d'Isabelle, une Parisienne d'une trentaine d'année et maman de deux enfants, pour qui "une terrasse avec des fumeurs, c'est rédhibitoire". Au premier petit nuage, la mère de famille fait demi-tour. Pour éviter cette situation, des terrasses sans tabac voient le jour en France.

L'initiative est portée par l'association "Demain sera non-fumeur", fondée en 1973 à Colmar. Dès 2017, l'organisme avait lancé une première opération, "Ma terrasse sans tabac", et séduit une centaine de patrons de bars, cafés, restaurants et hôtels. Après deux ans de confinements et de fermetures des bars et restaurants, l'association a relancé la démarche.

Réduire les risques de tabagisme passif en terrasses

À Paris, Médéric Ménard, gérant de trois crêperies en région parisienne, a déjà franchi le pas. Ce restaurateur a décidé de scinder ses terrasses en deux, voire, dans le plus petit de ses établissements, d'interdire la cigarette sur son espace extérieur. "Aujourd'hui, il me semble logique pour un non fumeur de pouvoir être en terrasse sans être embêté par un fumeur", explique-t-il.

Et l'initiative séduit. "La terrasse non fumeur est toujours la première pleine. On voit même des fumeurs s'installer et quitter la terrasse le temps de fumer puis revenir à table", souligne le restaurateur. Pour Lucie, une habituée de la crêperie installée dans le XIIe arrondissement, c'est une aubaine : "D'habitude, on sait que la terrasse sera monopolisée par les fumeurs donc on file à l'intérieur. Et là, avec ces terrasses, c'est un peu une réappropriation des terrasses par les non-fumeurs."

Un appel aux grandes chaînes de restauration

Prochaine cible pour Gérard Audureau, président de l'association "Demain sera non-fumeur" et vice-président de l'Alliance contre le tabac : les terrasses des grandes chaînes de restauration. "La spécialité de ces établissements est d'accueillir des familles donc ils seront plus faciles à convaincre de la nécessité de terrasses sans fumée de cigarette", estime-t-il.

Quarante-cinq franchises ont déjà été démarchées, parmi elles Flunch, Les Trois Brasseurs ou encore Mac Donald's. Pour l'instant, aucune de ces enseignes n'a donné suite.