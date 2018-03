En France, si les trois quarts de nos trajets sont inférieurs à 5 kilomètres, nous n’en faisons pas plus de 2 à 3% à vélo. La faute à l’insécurité, à l’incivisme et à l’inconfort, note la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), qui nous apprend qu’aucune ville française n’est exemplaire.

Strasbourg est une ville très appréciée par ses cyclistes. Une exception en France, révèle le Baromètre des villes cyclables. © AFP / Patrick Hertzog

La FUB, réunie en congrès à Lyon, a dépouillé les 113 000 réponses au questionnaire soumis aux cyclistes de France. Il en ressort, pour les 316 communes ayant reçu plus de 50 réponses, un "Classement des villes cyclables", avec un premier enseignement :

Les villes françaises ont des efforts significatifs à faire pour permettre à leurs habitants de se déplacer à vélo confortablement et en sécurité.

En effet, les réponses des cyclistes interrogés pointent la faiblesse des efforts de leur ville en matière d’aménagement cyclables : dans plus des deux tiers des communes étudiées, les conditions de circulation à vélo sont défavorables. Ce qui signifie, dans le détail, qu’elles n’assurent si facilité, ni confort, ni sécurité aux usagers des deux-roues.

Un constat sans appel qui doit orienter les politiques publiques, et notamment la future Loi d’orientation des mobilités. En décembre, la ministre des Transports Elisabeth Borne annonçait en particulier un "Plan vélo" afin d’inciter les communes à investir dans les déplacements à bicyclette.

La FUB espère y voir figurer sa proposition d’un fonds de 200 millions d’euros par an pour que les villes investissent dans leur réseau cyclable. Comme l’ont déjà fait Strasbourg, Nantes et Bordeaux pour les plus grandes (plus de 200 000 habitants), ou La Flèche, Sceaux et Sélestat pour les plus petites (moins de 20 000 habitants). Cela passe par des itinéraires dédiés ou des stationnements, notamment près des gares.

►Le reportage de Sandy Dauphin