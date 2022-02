Etant donné l'amélioration progressive de la situation sanitaire en France, le gouvernement a annoncé le calendrier de l'assouplissement des restrictions contre le Covid en vigueur dans le pays. Première étape, ce mercredi 2 février. Télétravail, port du masque... voici ce qui va changer.

Affiche indiquant le port du masque obligatoire dans le métro à Paris. © AFP / EMMANUELE CONTINI / NURPHOTO

La vis se desserre doucement mais sûrement. Il y a deux semaines, Jean Castex a annoncé que le gouvernement allait alléger les restrictions en vigueur dans le pays, liées à la crise du Covid. Même si le nombre de nouveaux cas reste élevé, la situation s'améliore petit à petit et le rythme de contamination a baissé d'un cran ces derniers jours. Surtout, il est désormais prouvé qu'Omicron est moins dangereux que ses prédécesseurs, bien que nettement plus contagieux. Etant donné cette situation, cette nouvelle étape dans la gestion de la crise commence ce mercredi 2 février avec une levée d'une partie des mesures en place.

Fin des jauges dans les stades, salles de spectacle...

C'est l'heure du soulagement pour tous les clubs de sports ou encore les salles de spectacles, à partir de mercredi, il n'y aura plus de jauge limite du nombre de personnes à accueillir dans tous "les grands lieux et établissements accueillant un public assis", comme par exemple les stades. Les grands rassemblements étaient jusque-là limités à 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur. En revanche, le port du masque reste obligatoire pour les spectateurs et il n'est pas question pour l'instant d'assister à un concert debout.

Terminé le masque en extérieur

Partout en France, il sera désormais possible de respirer au grand air dans la rue, sans avoir à se demander si on est dans une zone où le masque est obligatoire ou non. Dès mercredi, le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. C'était déjà le cas depuis décembre dans plusieurs villes de France.

Fin de l'obligation de télétravailler

Plus besoin de calculer ou de s'organiser pour avoir au moins trois jours de télétravail dans la semaine. Avec l'allégement des restrictions, le télétravail n'est plus obligatoire. Néanmoins, étant donné la situation sanitaire encore tendue, il est vivement recommandé.

Ce qui ne change pas

Malgré cet assouplissement, certaines mesures restent tout de même en vigueur, notamment le port du masque obligatoire partout en intérieur. Les boîtes de nuit sont encore fermées. Même s'il pourrait être encore allégé après les vacances de février, le protocole sanitaire à l'école ne change pas. Le pass vaccinal reste également exigé pour accéder à de nombreux lieux et services comme les bars, restaurants ou encore les transports. Enfin, pas d'évolution non plus concernant les règles d'isolement en cas de test positif au Covid : sept jours de quarantaine pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et dix jours pour les personnes ayant un schéma vaccinal incomplet.

Prochaine étape dans deux semaines

La deuxième étape de l'allègement des restrictions est prévue pour dans deux semaines, le 16 février. A cette date, il sera de nouveau possible de se rendre dans les discothèques, les concerts debout seront autorisés. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et transports. La consommation debout sera également possible dans les bars.