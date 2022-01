Jean Castex tient une conférence de presse jeudi soir pour annoncer un "calendrier précis de levée progressive des dernières restrictions" liées au Covid, selon le porte-parole du gouvernement. Voici six infographies qu'il faut avoir en tête au moment où l'exécutif s'apprête à annoncer la fin de mesures de freinage.

Après quasiment deux ans de pandémie, le nombre de contaminations ne fait qu'augmenter en France, tout comme les hospitalisations. Du côté de la vaccination, 54 millions de Français ont reçu au moins une dose. © Getty / Anton Petrus

Un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale a eu lieu jeudi matin à l'Élysée. Les mesures prises seront annoncées par Jean Castex et Olivier Véran jeudi soir à 19h. Il sera question d'un "calendrier précis de levée progressive des dernières restrictions" liées au Covid, selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement

Ces prises de paroles permettront également au ministre de la santé, comme il le fait régulièrement, de faire un point sur la situation sanitaire en France et de donner les derniers chiffres. Le virus continue de se propager partout dans le pays et le nombre de contaminations est toujours en hausse. Hier, 436 167 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. Néanmoins, le taux d'incidence baisse dans certains départements et le nombre de patients en soins critiques à l'hôpital diminue également.

Les nouveaux cas toujours en hausse

Après une accalmie en octobre et durant une partie du mois de novembre, le nombre de cas positifs a grimpé en flèche, particulièrement en décembre. La vitesse a été exceptionnelle, liée au variant Omicron qui se répand extrêmement vite.

Ainsi, si on regarde le nombre moyen, calculés sur les sept derniers jours, de cas positifs quotidiens détectés en France, on en comptait 9 323 début novembre puis 47 658 un mois après et même 143 121 le 30 décembre, au moment des fêtes de fin d'année. Depuis le début 2022, le rythme de contaminations ne baisse pas. Selon les dernières données publiées le 16 janvier, la moyenne quotidienne sur les sept derniers jours faisait état de 286 081 nouveaux cas.

Du côté des bonnes nouvelles, le taux d'incidence de certains départements diminue enfin. C'est le cas en Ile-de-France, en Corse ou encore dans le Bas-Rhin. D'après les chiffres du gouvernement, publiés le 15 janvier, sur les sept derniers jours le taux d'incidence a baissé de 16% en Seine-Saint-Denis, 14% à Paris ou encore 28% en Haute-Corse.

Si Omicron est actuellement sur toutes les lèvres, un autre variant pourrait peut-être bientôt le supplanter. Son nom : BA.2. Interrogé par LCI, le professeur Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève explique que ce "sous-variant comporte 28 mutations de plus qu'Omicron, mais nous ne savons pas encore grand-chose." D'après lui, "il a été repéré dans plusieurs pays, comme en Israël, à Singapour, en Inde ou en Chine. Nous ne connaissons ni son origine, ni sa virulence, ni sa capacité d'échappement à l'immunité, y compris celle conférée par Omicron."

Selon le professeur "il semble" que ce sous-variant "est plus contagieux". "Il est d'ailleurs déjà devenu majoritaire au Danemark, un pays qui séquence beaucoup les souches. En France, le séquençage est moindre. Il est donc difficile de connaître la part réelle de BA.2, mais nous le saurons bientôt."

Un taux de positivité qui ne fait que grimper

Le taux de positivité correspond au pourcentage de cas positifs à la maladie. La progression est flagrante. En novembre et début décembre, il était à moins de 5% puis, tout s'est accéléré : 6% de positivité le 15 décembre puis 15% deux semaines plus tard. Ce taux de positivité a donc plus que doublé.

Après s'être maintenu à 19% début janvier, il est de nouveau à la hausse et était à 24% dimanche dernier. Le taux de positivité a ainsi augmenté de 21,95% en sept jours.

Près de 30 000 patients hospitalisés en France

Comme lors des précédentes vagues, quand le nombre de contaminations augmente, celui des hospitalisations grimpe aussi. Hier, on comptait au total 27 230 patients pris en charge à cause du Covid. A titre d'exemple, le 10 novembre, il y en avait 6 906 puis 13 629 à la mi-décembre. Chaque jour, on en compte davantage.

Si on regarde le nombre de nouvelles entrées quotidiennes à l'hôpital, à cause du Covid, l'augmentation est également flagrante. La vague Omicron a rempli les hôpitaux, par une majorité de non-vaccinés, et surtout à partir de la fin du mois de novembre. De 339 entrées quotidiennes mi-novembre, on est passé à 1 203 mi-décembre puis 2 290 mi-janvier. Sur les sept derniers jours, ce taux a grimpé de 10%.

Dans le même temps, le nombre de sorties quotidiennes de l'hôpital est lui aussi en hausse mais pas aussi vite que celui des entrées. On en a dénombré 1 749 hier.

Légère baisse du nombre de patients en soins intensifs

Après plusieurs semaines d'interrogation et de doute, il a été possible d'affirmer qu'Omicron était moins dangereux que d'autres variants comme le Delta. Cela se ressent dans les chiffres. Le nombre de patients en soins critiques et le nombre de décès sont plus bas que ceux des trois premières vagues.

Si le nombre d'hospitalisations augmente fortement, celui des patients en soins critiques baisse enfin. Après une hausse liée au variant Omicron, de 1 824 personnes fin novembre on est passé à 3904 patients le 10 janvier, ce chiffre commence à diminuer. Hier, 3 852 patients en soins critiques ont été recensés, soit une baisse de 3% sur les sept derniers jours.

Même amélioration concernant le nombre de nouvelles entrées quotidiennes en soins critiques à l'hôpital. Après une hausse constante, une diminution est observable depuis une dizaine de jours. Hier, le 19, on en comptait 290 contre 343 début janvier. Sur les sept derniers jours, la baisse est de quasiment 16%.

Plus de 200 morts chaque jour en France

Quant au nombre de décès, il est en hausse de 3% sur les sept derniers jours. 213 patients sont morts hier contre 205 le 12 janvier, 147 le 20 décembre ou encore 65 le 20 novembre. Cependant, cette vague Omicron est moins meurtrière que les trois premières vagues. A titre d'exemple, au plus fort de la première vague, le 8 avril 2020, 532 décès avaient été comptabilisés à l'hôpital.

Enfin, concernant la vaccination, au total en France, quasiment 54 millions de personnes ont reçu au moins une dose. 52 millions 336 Français ont eu un schéma vaccinal complet.