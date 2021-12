Pour les "réunions familiales de type repas de Noël", le conseil scientifique a publié ses recommandations pour limiter le risque de contamination lors des rassemblements à venir. Il appelle notamment à "limiter le nombre de participants" et à s’assurer que "les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel".

Pour ce Noël 2022, le conseil scientifique recommande notamment de limiter le nombre d'invités © Maxppp / Vanessa MEYER

Dans pile dix jours, des millions de Français se retrouveront avec leurs proches pour célébrer Noël. Un moment à risque et craint par le gouvernement alors que la menace du covid plane toujours, avec la cinquième vague et l'arrivée du variant Omicron. Afin de limiter les risques de contamination, le conseil scientifique a détaillé, dans un avis daté du 8 décembre et publié lundi soir par le ministère de la Santé, une série de mesures à appliquer dans la sphère privée.

"Le but, c'est de reprendre les réflexes que l'on n'a pas perdu" a expliqué sur France Info, Olivier Guérin, membre du conseil scientifique. Il rappelle également que l'on est "en contexte épidémique important et qu'il faut gagner du temps pour nous permettre d'avoir une campagne de rappel qui soit la plus exhaustive possible, la plus efficace et la plus complète de notre population. Et pour cela, il faut être encore un peu raisonnable".

De son côté, Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement a annoncé mardi matin que le gouvernement ne donnera pas d'autres consignes. "Les Français savent à peu près comment il faut faire. Je ne suis pas dans cette infantilisation à fliquer le Noël des Français". Concernant les restrictions sanitaire dans le pays, il n'est d'ailleurs "pas prévu de changer les règles" dans les prochains jours. Voici les recommandations du conseil scientifique pour les fêtes de fin d'année:

Limiter le nombre d'invités

Dans son avis, le conseil recommande "limiter le nombre de participants" toutefois, il ne préconise pas un nombre en particulier. La semaine dernière lors d'une audition devant le Sénat, Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, avait bien précisé que "les fêtes pourront avoir lieu mais il faut les entourer donc limiter le nombre de convives (...) c'est du bon sens".

Ces consignes concernent principalement "les grands rassemblements" afin d'"éviter les méga clusters" mais pas "le réveillon familial de Noël" a précisé sur France Info Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique et chef du pôle gériatrie du CHU de Nice. L'idée est de privilégier "le petit comité".

Se faire tester

Avant de se retrouver en famille ou entre amis, le conseil préconise de se faire tester. "Le geste le plus utile consiste, pour tous les participants, et en particulier les moins fragiles, les plus jeunes et les plus actifs socialement, à se dépister, soit par un autotest le jour même ou soit par un test antigénique, la veille ou le jour-même de l’événement.", explique-t-il dans son avis. "Les organisateurs de ces festivités pourraient ainsi très utilement organiser l’autotest, en les achetant et en les mettant à disposition dès l’arrivée des participants. Pour mémoire, un autotest coûte 5 euros."

Cette recommandation concerne même les vaccinés insiste Jean-François Delfraissy. "Les vaccinés peuvent porter le virus donc ce n'est pas parce que l'on est vacciné, que l'on ne doit pas faire de test antigénique." De son côté, Olivier Guérin, précise que le dépistage, notamment avec un autotest, "n'empêche pas qu'il faut rester prudent. Ce n'est pas une arme à 100%, il faut en être conscient. Si on est positif, on n'y va pas".

Aérer dix minutes par heure

Parmi les consignes habituelles, les médecins du conseil scientifique recommandent d'aérer la pièce où nous fêterons Noël, en maintenant "une fenêtre ou une porte ouverte au moins 10 minutes par heure ou en permanence si possible pendant l’événement est de nature à réduire le risque de contamination. L’utilisation d’un capteur de CO2 doit être fortement encouragée."

Faire sa dose de rappel

Alors que la campagne de rappel s'accélère, il est évidemment vivement conseillé d'avoir sa 3ème dose de vaccin pour les fêtes. Le conseil demande d'ailleurs aux Français de "s'assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel".

Masques pour les fragiles et non vaccinés

Il est devenu un objet du quotidien, le port du masque pour ces fêtes de fin d'année est également recommandé par le conseil pour les plus fragiles ou les non vaccinées, "ils peuvent porter un masque de type FFP2 dès que cela est possible, avec toute la complexité néanmoins liée à cet usage."