Les Parlementaires débattent en ce moment même du projet de loi ELAN, (évolution du logement et aménagement numérique). Quotas de logement pour les personnes handicapées, vente de logements sociaux, bail mobilité... parmi les mesures annoncées, beaucoup font débat.

L'un des points les plus polémiques du texte concerne les logements adaptés aux personnes handicapées. © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

La vente des logements sociaux

La vente facilitée de logements sociaux figure en bonne place dans le projet de loi. Le gouvernement souhaite atteindre l'objectif des 40 000 logements sociaux vendus par an, contre 8 800 en 2016. Pour Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement (CNL) : "C'est la privatisation d'un bien public, financé avec la solidarité nationale. Des organismes privés vont racheter les fleurons des HLM ! Et cela ne rendra pas service aux locataires, qui se retrouveront en situation de surendettement à cause des charges élevées des copropriétés dégradées".

Regrouper des offices HLM

Par ailleurs, le gouvernement souhaite regrouper des offices HLM, afin de réaliser des économies d'échelle et de contraindre les organismes HLM à fusionner. Un souhait du président Macron, qui a déjà vertement critiqué l'existence de ces quelque 800 organismes. Il est d'ailleurs également question de revoir les conditions d'attribution de logements.

L'accessibilité des logements neufs aux personnes handicapées

C'est l'un des textes les plus controversés du projet de loi Elan, l'accessibilité des logements neufs aux personnes handicapées. Les députés ont approuvé un quota obligatoire. Alors qu'actuellement 100 % des logements doivent être adaptés, ce seuil va descendre à 10 %. Si le secrétaire d'État, Julien Denormandie, explique que les logements seront, à la place, "évolutifs", c'est-à-dire adaptables grâce à des travaux "simples", les personnes handicapées et plusieurs associations font part de leur incompréhension. D'autant qu'il y a beaucoup à faire, encore, pour améliorer l'accessibilité.

Ce lundi matin, Jacques Mézard, de la le ministre de la Cohésion des territoires, a assuré que "tous les logements qui seront construit en application de cette loi seront accessibles à des personnes en situation de handicap qui viendraient dans l'appartement, au salon, aux toilettes...Ce que nous disons et ce que nous proposons, c'est d'avoir 100 % de logement évolutifs, dont 10 % de logements accessibles".

La loi littoral

Cette loi qui protège nos côtes d’une trop forte urbanisation depuis 1986, a été revue, finalement, à la marge. "La densification des hameaux ne pourra se faire ni dans la bande des 100 m du littoral ni dans les espaces proches du rivage", comme l’a expliqué Hervé Pellois, député LREM du Morbihan. Certaines constructions seront donc autorisées en dehors d’agglomérations et de village mais à plus de 100 mètres du littoral et seulement "à des fins exclusives d’amélioration des offres de logements et d’implantation de services publics". Les associations de défense du littoral s’inquiètent de l’interprétation qui pourra être faite de ces termes "espaces proches du rivage".

Plus forcement besoin d’architectes pour les bailleurs sociaux

"Construire mieux plus et moins cher" c’est en affichant ces objectifs que le gouvernement justifie la suppression des concours d’architectes dont les bailleurs sociaux pourraient désormais se passer. Jusqu’à présent l’architecte, aussi maître d’œuvre, était garant de la qualité à la fois technique mais aussi esthétique des bâtiments construits pour les bailleurs sociaux. Les architectes craignent que les grands promoteurs et grands constructeurs prennent massivement en charge ces nouveaux marchés au détriment des habitants.

Bail mobilité

Il s’agit d’un nouveau contrat de location qui ne concernera que les meublés. Le locataire doit justifier d’être étudiant, en contrat d’apprentissage, en formation professionnelle en stage ou encore en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Rebaptisé, "bail précarité" par un député de la France Insoumise, ce contrat d’une durée de 1 à 10 mois, non reconductible, fait craindre à l’opposition l’instauration d’une précarisation du locataire. Les élus communistes ne disent pas autre chose lorsqu’ils soulignent le risque de voir certains propriétaires de "devenir des spécialistes de ce type de bail" au détriment des baux classiques. De son côté, le gouvernement répond qu’il s’agit bien au contraire d’un coup de pouce aux jeunes puisque avec ce ce nouveau contrat, ils n’auront plus à fournir de dépôt de garantie.