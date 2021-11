Des militants et politiques d'extrême droite rejoignent Gettr, un réseau social créé par un proche de Donald Trump qui veut en faire un lieu où la liberté d'expression prime. In fine, on retrouve l'ambiance des forums de jeuxvideo.com, dérives racistes et sexistes comprises.

Gettr a été lancé le 4 juillet 2021 [photo d'illustration]. © Getty / SOPA Images

"Quittez Twitter et rejoignez Gettr !" Depuis quelques jours, les appels à rejoindre un nouveau réseau social se multiplient. Derrière Gettr se trouve Jason Miller, un ancien conseiller de Donald Trump. Il a lancé son nouvel outil de communication le 4 juillet dernier, Jour de l'Indépendance des États-Unis. Et ce n'est pas anodin. Jason Miller veut faire de son réseau social un lieu "indépendant des grands médias, indépendant de la 'cancel culture' et embrassant la liberté d'expression", indique-t-il à FoxNews.

En France, Gettr a été plus spécifiquement lancé en septembre dernier avec Gettr France et s'est doté d'un directeur stratégique en la personne d'Alister Riviere, chroniqueur sur Radio Courtoisie. Le directeur stratégique de Gettr France se félicite d'une "croissance exponentielle du nombre de comptes" dans le pays. D'après Alister Riviere, Gettr totalise "environ 3 millions d'utilisateurs" à travers le monde. Le 1er novembre, Gettr revendiquait dans un communiqué "20 millions de posts en moins de quatre mois d'existence". "Les gens sont lassés d'avoir à justifier que leurs contenus ne sont pas dangereux", présume Alister Riviere.

Sur la forme : un copié-collé de Twitter

Sur la forme, Gettr est un copié-collé de Twitter : photo de profil, bannière, notifications, page d'accueil, charte graphique, etc. Les habitués des réseaux sociaux ne seront perdus. Le principe est aussi le même puisqu'il est possible de publier des messages (777 caractères maximum contre 280 sur Twitter), de "répondre" à un post, de le "relayer" et de l'"aimer". Gettr propose également de s'abonner à des comptes, de les signaler, de les passer en mode silencieux et de les bloquer. À noter toutefois que l'application est en cours d'évolution. "L'objectif à terme est de faire plus de contenus vidéos, du live streaming, un peu comme sur Twitch", confie Alister Riviere. Le directeur stratégique de Gettr France assure également qu'il n'y aura pas de publicité sur le réseau social.

Par ailleurs, sur ordinateur, un fil d'actualité avec des articles s'affiche à droite de l'écran. Aujourd'hui, les articles proposés proviennent uniquement de sites américains et donnent une bonne indication sur la tendance politique portée par le réseau social...

Capture d'écran Gettr.

Sur le fonds : des pro-Trump, beaucoup de politique

Le fondateur de Gettr étant un ancien conseiller de Donald Trump, outre les articles proposés, son réseau social rassemble un grand nombre de posts à tendance conservatrice, contre l'administration Biden et tournant autour de l'élection américaine "volée" à Donald Trump.

Une utilisatrice de Gettr se moque de Joe Biden, lui reprochant de faire la sieste durant la conférence des Nations Unies sur le climat [capture d'écran].

En France, une équipe de (peut-être) campagne s'est lancée sur ce réseau social, celle d'Éric Zemmour. "L'idée est très simple pour nous, c'est d'être partout", explique Samuel Lafont, responsable numérique. "Nous avons des comptes Instagram, TikTok, Pinterest, etc. On a vu que Gettr commence à monter, ils ont réussi à bien se lancer donc c'est une opportunité pour nous."

Il faut dire que Gettr propose un vivier important de potentiels électeurs, jeunes et sur une ligne politique correspondant à celle d'Éric Zemmour. Le réseau social pourra jouer un rôle dans la présidentielle "de manière indirecte", estime Alister Riviere. "Si des candidats voient que leur accès aux autres réseaux sociaux est limité, Gettr pourra être un endroit où communiquer avec les militants. Les soutiens d'Éric Zemmour ont compris que cela pouvait être intéressant mais il pourrait aussi y avoir d'autres candidats."

Avec Steve Bannon, Jair Bolsonaro, Papacito

Sur ce réseau social se retrouvent de nombreux militants et politiques conservateurs, de droite ou d'extrême droite du monde entier, comme Steve Bannon et Jair Bolsonaro. "L'ambition dès le départ a été de ne pas en faire seulement un réseau social américain mais d'être dans les pays où il y a des débats d'idées", explique Alister Riviere. La France, qui "tient à la liberté d'expression", faisait partie des objectifs de la plateforme. Jason Miller s'est même rendu à Paris en septembre dernier pour "sensibiliser certains influenceurs et médias sur l'arrivée de Gettr en France". Il a notamment rencontré Baptiste Marchais, derrière la chaîne YouTube d'ultra droite BENCH&CIGARS, et eu un entretien avec des journalistes de Boulevard Voltaire.

Gettr donne alors l'impression d'une petite communauté où certains membres sont accueillis avec enthousiasme par le fondateur même du réseau social.

Capture d'écran Gettr.

Et depuis quelques semaines, d'autres figures françaises de l'ultra droite créent à leur tour leurs comptes, tels le Youtubeur Papacito et les anciens de Génération identitaire (groupuscule d'extrême droite dissous en mars par le gouvernement) Thaïs d'Escufon et Damien Rieu.

"Je suis souvent éjecté de mes réseaux classiques [...]. C'est très compliqué d'évoluer sur ces canaux-là tout en continuant à être subversif et à pouvoir parler comme j'ai envie de parler et Gettr offre cette possibilité-là", explique Papacito dans une vidéo. "Je ne sais pas vous mais personnellement sur #GETTR j’ai l’impression d’être enfin libre !", écrit aussi le compte ThoniaFr, proche de Génération identitaire. "Ce sont eux qui se sont rapprochés de nous", assure Alister Riviere. "Ils ont le sentiment d'être censurés" sur les autres plateformes et trouvent dans Gettr un réseau social sur lequel ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'idée avec Guettr est de "faire en sorte que toutes les personnes puissent exprimer librement leurs opinions", indique-t-il. "Les réseaux sociaux actuels vont au-delà de leur charte de modération, ils font du zèle pour les contenus politiques ou les débats d'actualité", estime le jeune homme. Seuls les contenus "politiquement corrects" sont acceptés selon lui. "Cela laisse à Gettr un espace pour exister."

Capture d'écran Gettr France au moment de son lancement.

Mais il n'y a pas que des utilisateurs de cette ligne politique sur Gettr. "Notre objectif est d'être là pour la liberté d'opinion", tient à souligner Alister Riviere. "Il commence d'ailleurs à y avoir des gens qui ne font pas du tout de politique. Certains parlent de football par exemple."

La porte ouverte au racisme, à l'homophobie, au sexisme et aux faux comptes

Gettr s'engage à mettre fin à la censure, toutes les opinions sont les bienvenues mais une "équipe de modérateurs" et "une charte de modération", ont toutefois été créés précise Alister Riviere. Des vidéos pornographiques qui avaient été postées sur Gettr ont ainsi été supprimées après leur publication. "Certains essayent toujours de tester les limites" d'une plateforme reconnaît le directeur stratégique de Gettr France, qui précise toutefois que leur nombre est "limité".

Mais force est de constater que pour le reste, on retrouve rapidement l'ambiance des forums de jeuxvideo.com, avec des extrêmes de droite mais aussi de gauche, des propos sexistes, racistes ou homophobes - qui sont, on le rappelle, pénalement répréhensibles.

Capture d'écran Gettr.

Par ailleurs, de nombreux faux comptes ont été créés, comme celui de la police nationale, ceux d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, de Nicolas Sarkozy, etc.

Capture d'écran du faux compte de la police nationale.

Comme Twitter, Gettr propose de certifier des comptes "célèbres", a indiqué son fondateur. Cela permettait à des comptes qui ont déjà beaucoup d'abonnés sur un autre réseau social d'être reconnu. Mais les certifications ont été données à la pelle ces derniers jours. "Maintenant qu'on a grandi, on va mettre en place un nouveau dispositif", précise Alister Riviere.