Le virologue est décédé à l'âge de 89 ans à l'hôpital américain de Neuilly. Si Luc Montagnier restera restera célèbre pour sa découverte du virus du sida, ses propos ces dernières années ont suscité de nombreuses polémiques.

Luc Montagnier, virologue français de l'Institut Pasteur, répond aux questions des journalistes lors de la 5e Conférence internationale sur le sida, le 09 juin 1989 à Montréal. © AFP / Robert GIROUX

Il restera comme l'une des figure de la recherche sur le Sida. Le professeur Luc Montagnier est décédé mardi soir à l'âge de 89 ans, à Neuilly-sur-Seine. L'information a d'abord été révélée mercredi par France Soir, avant d'être confirmée par la mairie de Neuilly, citée par de nombreux médias dont l'AFP. Luc Montagnier était président de la Fondation Mondiale Recherche et Prévention Sida, créé en 1993 avec Federico Mayor, ancien directeur général de l’UNESCO.

L'œuvre de sa vie : la découverte du Sida en 1983

Né dans l'Indre en 1932, Luc Montagnier suit des études de médecine et de sciences, avant d'être nommé dans les années 50 comme assistant à la faculté des Sciences de Paris. En 1960, il entre au CNRS puis commence à effectuer des stages en Grande-Bretagne dans des laboratoires de virologie. Douze ans plus tard, le chercheur prend à Paris la direction de l'unité d'oncologie virale de l'Institut Pasteur.

Les professeurs Luc Montagnier (à gauche), Françoise Barre-Sinoussi et Jean-Claude Chermann posent en avril 1984 dans leur laboratoire de recherche sur le virus du sida à l'institut Pasteur à Paris. © AFP / MICHEL CLEMENT

L'œuvre majeure de sa vie est la codécouverte du virus du Sida en 1983, qui lui vaudra un prix Nobel de Médecine en 2008, qu'il partage notamment avec la professeure Françoise Barré-Sinoussi. Le 20 mai 1983, l’Institut Pasteur publie dans la revue Science, la première description du virus responsable du sida. L’équipe, dont fait également partie Jean-Claude Chermann, le baptise dans un premier temps "Lymphadenopathy Associated Virus" ou LAV.

Commence une grande période de caractérisation du virus et de développement de tests sérologiques. Parallèlement, les recherches visent à prouver le lien entre le virus découvert et la maladie du sida, notamment en démontrant une corrélation entre la présence d’anticorps chez les malades et celle du virus. Fin 1983, la preuve est faite : le rétrovirus humain LAV, finalement appelé Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), est bien l’agent du sida. En janvier 1985, paraît dans la revue Cell un article sur le séquençage du virus LAV. La même année, "Diagnostics Pasteur", à la suite des travaux effectués par les équipes pasteuriennes, met au point le premier test de dépistage du VIH.

Dans sa carrière Luc Montagnier a été l’auteur ou le co-auteur de 350 publications scientifiques et de plus de 750 brevets. Il a également de nombreux prix, dont la médaille d’argent du CNRS, le prix Korber ou encore Lasker1986. Le professeur a également été fait Commandeur de l’Ordre national du mérite et Grand Officier de la Légion d’honneur.

Du prix Nobel aux critiques de la communauté scientifique

Figure de l'Institut Pasteur entre 1972 et 2000, Luc Montagnier a ainsi longtemps été célébré pour ses travaux. Cependant, ces dernières années, son étoile a pâli dans la communauté scientifique après qu'il a défendu des théories sur l'émission d'ondes électromagnétiques par l'ADN ou assuré que des antibiotiques pouvaient traiter l'autisme.

En novembre 2017 par exemple, lors d'une conférence de presse, Luc Montagnier défend des arguments antivaccins aux cotés d'Henri Joyeux, arguments réfutés par la communauté scientifique et ses différentes académies. Il assure par exemple que le vaccin provoque la mort subite du nourrisson, ce qui lui vaut peu après une tribune signé d'une centaine d'académiciens pour dénoncer ses propos. Le professeur a également été accusé de charlatanisme après avoir assuré que ses antibiotiques pouvaient traiter l'autisme ou après avoir conseillé par exemple au pape Jean-Paul II de guérir sa maladie de Parkinson à l'aide de gélules à base de papaye fermentée.

Un discours complotiste durant le Covid

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Luc Montagnier a également fait plusieurs déclarations sujettes à caution, soutenant notamment que "la vaccination crée les variants". Une affirmation contestée par de nombreux scientifiques et contredite par le fait que les principaux variants sont apparus avant la campagne d'injections.

Cette déclaration, le professeur l'a ainsi faite dans le documentaire complotiste polémique "Hold Up", accusé de diffuser un certain nombre de fausses informations. "Les variants viennent des vaccinations", déclare-t-il face caméra. "Les nouveaux variants sont vraiment la résultante des vaccinations". Toujours au sujet de la vaccination, le virologue assure qu'il s'agit "d'une énorme erreur scientifique et d'une faute médicale." "C'est inacceptable, dans l'histoire on en fera le bilan un jour". À cette occasion, il explique également que l'homme serait derrière le Covid. "C'est une chimère, il y a quand même une base naturelle au départ."

Dans d'autre interviews, dont une sur Cnews, Luc Montagnier a exposé à plusieurs reprises sa théorie. "J'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus". "C'est un travail de professionnel, ce n'est pas naturel, c'est un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, d'horloger on peut dire, au niveau des séquences".