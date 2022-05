Des femmes de confession musulmane évitent les piscines publiques, où elles ne souhaitent pas s’exposer et louent des piscines privées chez des particuliers. Un concept qui séduit de plus en plus.

Sarah* accepte de poser devant la piscine qu'elle a louée pour l'après-midi, avec quelques amies. © Radio France / William de Lesseux

Musique, petits fours, fruits frais, et maillots de bain. Cinq jeunes amies arrivent bien préparées chez Céline et Jérôme Bigot, non loin de Tours, dans leur gîte de Nazelles au milieu des champs. Elles viennent passer leur après-midi au bord de la piscine du couple, dont l’eau à 28 degrés est disponible à la location pour quelques heures. Céline accueille le groupe venu de Tours. “Venez, je vais vous présenter la piscine. Vous voyez : vous avez toute la vue, aucun vis-à-vis ! Je vous laisse en profiter.” La propriétaire s’éclipse rapidement. “On reste dans le gîte, on leur laisse un accès total à l’eau et aux environs” , explique-t-elle. Le tarif : une vingtaine d’euros de l’heure.

“Ce sera chill : bronzer, manger nager !” a prévu Nour*. “Une piscine publique, c’est compliqué de se retrouver avec ses amies, de profiter et de discuter”, souligne la jeune fille. Est-ce le regard des autres dans les piscines municipales qui la dérange ? “C’est plutôt une forme d’anxiété, d’avoir du monde autour de soi, de ne pas forcément connaître les personnes… c’est compliqué.”

Trois de ses amies portent le voile. Y-a-t-il un motif religieux dans leur démarche ? Esma* botte en touche : “Non, la preuve, vous êtes là. Je n’ai pas peur qu’on me regarde. C’est vraiment pour privatiser la chose entre nous.” Quant à Sarah*, elle évoque d’elle-même la polémique en cours à Grenoble autour du Burkini, controverse qu’elle “ne comprend pas”.

"Un espace de liberté"

Arrivé le temps de se mettre en maillot, nous nous éclipsons et retrouvons Céline et Jérôme. D’après eux, 80% de leurs locations - qui leur permettent de couvrir les frais d’entretien de la piscine - sont le fait de jeunes filles musulmanes. “La première année, on s’est dit ‘C’est vraiment 80%?’ et puis cela ne m’a pas davantage surpris. Toutes nous le disent : dans les piscines municipales, on ne se sent pas bien. On préfère venir chez vous et payer plus cher”, assure le propriétaire.

“C’est un espace de liberté, où les filles viennent pour profiter, loin des regards. On est très heureux de pouvoir leur proposer cela”, abonde Céline. Sur l’application Swimmy, ce type de location représente près d’une transaction sur cinq. “Ce n’est pas la majorité de nos locations bien entendu ! Mais il faut noter qu’à chaque fois cela se passe très bien, indique Raphaëlle de Monteynard, co-fondatrice de la plateforme. Le dialogue entre propriétaires et locataires se déroule bien. Les locataires n’arrivent pas forcément voilées ou en burkini, elles sont heureuses de pouvoir bénéficier de cet espace privatisé pour se mettre en maillot.”

** Les prénoms ont été modifiés à la demande et avec l’accord des interviewées*