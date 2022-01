Selon les projections des experts de la confédération pyrénéenne, qui fédère les stations de sports d’hiver des Pyrénées, la saison devrait être excellente avec une progression de la fréquentation de 26% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. De quoi redonner le sourire aux professionnels de l’or blanc.

Les amateurs de neige viennent nombreux en ce début de saison à Saint-Lary, dans les Pyrénées © Maxppp / LAURENT DARD

Même si la météo est depuis 48 heures particulièrement capricieuse, avec une alternance de pluie et de neige, les professionnels de la station village de Saint Lary ne perdent pas le sourire, et il y a de quoi. Ils viennent en effet de vivre des fêtes de fin d’année exceptionnelles avec une fréquentation de l’ordre de 90%. « On n’avait pas connu une telle situation depuis 2016 » affirme Jérôme Cangrand, le directeur de l’office du tourisme qui précise que pour les prochaines vacances de février, les taux de remplissage évoluent pour le moment entre 70 et 88% selon les semaines. Des chiffres qui, selon lui, pourraient encore évoluer à la hausse.

Des clients nombreux mais qui restent moins longtemps

Un avis que partage d’ailleurs des hôteliers comme Gerard Bonneau. Mais le patron de l’hôtel Les Arches reconnait aussi que si les clients sont bien au rendez-vous, leurs habitudes ont changé : « Les clients restent moins longtemps alors nous sommes obligés de proposer nos chambres à la découpe, c’est-à-dire en moyenne pour trois jours ». Une situation qui rend la gestion quotidienne d’un hôtel plus difficile mais qui permet aussi de gagner plus d’argent car, si les chambres sont louées moins longtemps, les prix sont plus élevés : 15% en plus selon cet hôtelier.

Mais ce surcout ne semble pas freiner les vacanciers et pour s’en convaincre, il faut se rendre dans la boutique Panaurama, qui propose des activités comme la construction d’igloo, de l’escalade de cascade de glace ou encore du parapente. Ici, affirme Valentine qui accueille les clients, ces derniers ont besoin d’évasion et ne regardent pas à la dépense.

Mais si à Saint Lary le moral est, contrairement à la météo, au beau fixe, en revanche les professionnels de la montagne demeurent prudents. En effet, comme l'explique le directeur de l’office de tourisme : la moindre information, ou la moindre déclaration concernant le virus peut tout remettre en cause. Ce fut le cas, explique-t-il, en novembre dernier ou suite à une déclaration du Premier ministre, les réservations se sont brutalement arrêtées pour reprendre tout de même quelques jours plus tard.