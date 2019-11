Qui dit manifestation, marche dit slogans et dit pancartes. France Inter s'est baladé au milieu du cortège de la marche contre les violences sexistes et sexuelles, samedi, pour vous faire partager les formules, les dessins qui ont marqué cette mobilisation des femmes.

“Féminicides, à qui le tour“ est l'un des slogans en tête de cortège de la manifestation contre les violences faites aux femmes. © Radio France / Xavier Demagny

Des milliers de personnes se sont élancées, samedi, de la place de l'Opéra à Paris pour une deuxième marche contre les violences sexuelles et sexistes, à l'appel de plus de 70 organisations, associations et partis politiques, sous la bannière du collectif #NousToutes. Partout en France, des cortèges sont aussi organisés.

Beaucoup de manifestant.e.s arborent le violet, couleur de la cause féministe, mais surtout, nombreuses sont celles qui serrent dans leurs mains des pancartes aux slogans chocs. Florilège.

Devant l'Opéra, une jeune femme tient cette pancarte qui dit “Je ne suis pas qu'une chatte“ © Radio France / X.D.

Le mot “croire”, comme sur cette pancarte, revient beaucoup dans les témoignages. Les femmes réclament d'être écoutées lorsqu'elles témoignent. © Radio France / X. D.

Un tuto ? “Pour être écoutées”, cette pancarte conseille aux femmes d'avoir...une moustache. © Radio France / X. D.

Que dire de la notion de consentement, régulièrement évoquée dans les slogans et dans les pancartes de la manifestation. © Radio France / X. D.

Beaucoup de manifestant.e.s dénoncent les féminicides et le nombre de femmes tuées en 2019, plus d'une centaine. © Radio France / X. D.

Pour marquer les esprits, cette pancarte fait le rapport entre le nombre de femmes tuées en France en 2019 et le nombre de morts au Bataclan, lors de l'attentat de 2016. © Radio France / X.D.