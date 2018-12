La mobilisation nationale de l'acte V des gilets jaunes semble être en baisse. Elle a débuté plutôt dans le calme. Moins de 3000 manifestants étaient recensés selon la préfecture aujourd'hui à Paris. Pour l'ensemble de la France la mobilisation est estimée à 33 500 personnes.

Un manifestant en gilet jaune à Paris © AFP / Zakaria ABDELKAFI

Environ 69 000 membres des forces de l'ordre sont déployés ds toute la France contre 89 000 samedi dernier. Dans Paris et sa petite couronne, le nombre d'interpellations est de 95, dont 63 font l'objet d'une garde à vue (contre 598 et 475 la semaine passée à la même heure).

Le secteur de la Place de l'Etoile est sous haute surveillance, les manifestants sont sous le regard des blindés. Les gilets jaunes se disent déçus, estimant que la police les empêche de se déplacer. Ils espèrent plus de mobilisation en région.

Des femmes vêtues comme des Marianne et dénudées sous leurs vestes rouges à capuche se sont présentées devant les forces de l'ordre. Des gilets jaunes se sont alignés et agenouillés (comme les lycéens de Mantes-la-Jolie) mains derrière la tête. Un gilet jaune vêtu d'un bonnet et d'une barbe de Père Noël a également fait son apparition. Des slogans habituels réclamant la démission d'Emmanuel Macron ont fusé dans la foule des manifestants, mais aussi un "La police avec nous". Voilà pour l'ambiance des rassemblements de Gilets jaunes à Paris.

Le reportage de Paul Barcelonne, place de l'Etoile.

1 min Gilets jaune, acte V, place de l'Etoile Par Paul Barcelonne

Des manifestants portant des gilets jaunes avec leur banderole portant l'inscription "Citoyens en danger, soutenez le mouvement des gilets jaunes, les forces de police nous rejoignent" © AFP / Abdul Abeissa

C'est l'artiste luxembourgeoise Deborah de Rebortis (C) qui a rassemblé un groupe de femmes déguisées en "Marianne", symbole national de la République française.

Les "Marianne" de l'artiste deborah de Robertis lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris le 15 décembre 2018 © AFP / Valery HACHE

Consultez la carte des rassemblements à Paris, renseignée de manière collaborative sur mediamanif (Chacun peut y signaler les événements dans sa ville : manifestants (peu ou très nombreux), dangers divers à éviter (incendies, violence...), présence de lacrymogène ou autres gaz.)

Pour les très petits commerçants en France, c'est une véritable "catastrophe"

A Paris, après des manifestations émaillées de scènes de guérilla urbaine et de saccages, les commerçants ont ouvert leurs portes dans la capitale toujours encadrée par un dispositif sécuritaire exceptionnel. Les façades de contreplaqué sont devenues un décor familier, comme à chaque week-end de mobilisation. Sur les Champs-Elysées, le Publicis Drugstore s'est protégé pour éviter une nouvelle tentative d'attaque comme celle de la semaine dernière. Mais certaines rues de Paris sont quasiment désertes car interdites à la circulation. Si les magasins et musées sont ouverts, Paris a par endroit des allures de ville morte.

Reportage de Yann Gallic

1 min Gilets jaunes, acte V, dans les rues de Paris Par Yann Gallic

Pour Francis Palombi, président de la confédération des commerçants indépendants de France, maintenant il faut s'arrêter.

J'espère que c'est le dernier des derniers samedis. Je demande aux citoyens qui manifestants de revenir à la raison. C 'est de l’inconscience pure et dure et c'est une prise d'otage de l'économie.

3 min Francis Palombi Par Pierre Weill

En région beaucoup moins de monde

A Marseille, un millier de manifestants se sont rassemblés sur le Vieux-Port où ils ont observé une minute de silence en hommage à un homme de 23 ans décédé sur un barrage à Avignon et aux victimes de l'attentat de Strasbourg. C'est le premier des quatre cortèges prévus ce samedi dans la deuxième ville de France, où doivent aussi défiler des lycéens et des étudiants, la CGT et une nouvelle marche contre l'habitat indigne. Tout se déroule dans le centre-ville, ce qui a amené la municipalité à fermer préventivement le marché de Noël et la Foire aux santons.

Le reportage d'Olivier Martocq

1 min Gilets jaune, acte V, Marseille Par Olivier Martocq

Un conducteur est mort hier à Erquelinnes, commune belge située à la frontière, en percutant un camion arrêté par un barrage des gilets jaunes côté français, annonce la préfecture du Nord.

A Bordeaux, théâtre d'importants dégâts la semaine dernière, le maire Alain Juppé s'est adressé aux Gilets jaunes. "J'ai fait à nouveau un appel ce matin à ce qu'ils défilent de manière pacifique", a dit l'ancien Premier ministre devant la presse. "Ceux que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec les casseurs. A partir du moment où on appelle à défiler dans la rue, on prend un risque évident".

Dans le Nord, la police a dispersé des migrants attirés par des camions à l’arrêt dans le bouchon formé sur l’autoroute A1, coupée samedi matin dans les deux sens de circulation à hauteur de Calais par environ 200 gilets jaunes.

En Bretagne, la mobilisation a été faible à Rennes où environ 175 "gilets jaunes", selon la police, ont défilé dans le calme en fin de matinée et ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg.