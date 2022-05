Le port du masque dans les transports ne sera plus obligatoire à partir de ce lundi 16 mai. Pour l'épidémiologiste Pascal Crepey, cette nouvelle levée de restriction ne fera pas repartir l'épidémie, mais il faut en revanche rester vigilant.

Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de ce lundi 16 mai. © Maxppp / Rémy PERRIN

C'était l'une des dernières restrictions en vigueur. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de ce lundi 16 mai. "Le port du masque reste recommandé mais n'est plus obligatoire", a précisé Olivier Véran, jugeant que cette contrainte n'était "plus adaptée". Pour Pascal Crepey, enseignant-chercheur en épidémiologie et en biostatistique à l’Ecole des hautes études de santé publique de Rennes, "cela ne veut pas dire que les habitants ne doivent plus le porter" et "ce n'est pas la levée du masque dans les transports qui fera repartir l'épidémie". Il répond aux questions de France Inter.

FRANCE INTER : L'obligation du port du masque dans les transports est levée après deux ans de restrictions, est-ce que ça veut dire que le plus gros de l'épidémie est derrière nous ?

PASCAL CREPEY : "Tout d'abord, la levée de l'obligation du port du masque dans les transports en commun, ça ne veut pas dire que les habitants ne doivent plus le porter. On peut évidemment décider de le garder, pour se rassurer par exemple. Bien sûr, en décidant d'enlever le masque dans le train ou le bus, certaines personnes vont peut-être transmettre le virus, des contaminations qui auraient pu être évitées. Mais en général, on arrête une mesure de ce type quand on considère qu'elle n'est plus nécessaire et dans les faits, je pense que c'est vrai."

N'y a-t-il pas un risque de rebond de l'épidémie avec la levée du port du masque dans les transports ?

"Ce n'est pas la levée du masque dans les transports qui fera repartir l'épidémie de coronavirus. Nous avons à priori assez de marge pour, si besoin, pallier le ralentissement de la baisse des cas de contamination. C'est un peu comme quand on enlève des brassards à un enfant qui sait nager. Nous avons appris vivre avec le virus, à nous de prendre les bonnes décisions. Comme je le disais, il est tout à fait possible de garder le masque parce qu'on sait qu'on a un risque de contracter une forme grave du Covid-19 ou parce qu'on a croisé beaucoup de monde. Je crois que nous avons beaucoup appris pendant ces deux années de pandémie. De même, nous devons continuer à faire des autotests si on ressent quelques symptômes."

Est-ce cela signifie pour autant que l'épidémie de coronavirus ne reprendra pas ?

"Nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de dire que le Covid-19 va disparaître. D'ailleurs à l'étranger, les premiers signaux virent au orange, en Afrique du Sud par exemple, où deux nouveaux variants d'Omicron ont fait leur apparition. La question aujourd'hui, c'est plutôt si on va observer une stabilisation, à nouveau, ou une progression de l'épidémie dans les prochains mois. Il faut profiter de la situation actuelle, mais en gardant en tête que le coronavirus n'est pas derrière nous. Il se transmet moins l'été que l'hiver, mais les contaminations pourraient augmenter dès la fin de l'été, il faut rester vigilant."