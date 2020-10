Pour se préparer à télétravailler, hiberner ou se remettre au sport à la maison, certains articles ont connu un regain de succès sur les sites de e-commerce, après l'annonce d'un nouveau confinement, mercredi.

Depuis l'annonce d'un nouveau confinement de toute la France, les ventes en ligne de certains articles ont explosé © Captures d'écran Amazon

Les commerces craignent de subir à nouveau des pertes considérables de chiffre d'affaires. Cette fermeture, deux mois avant Noël, tombe mal, d'autant qu'ils craignent que certains consommateurs se reportent sur les sites de vente en ligne. Nous avons observé l'impact de l'annonce du confinement sur les ventes de certains articles, en consultant le baromètre des commandes sur le site Amazon et en interrogeant la plateforme Le Bon Coin.

Les masques en tissu pour enfant

Grande différence avec le précédent confinement : l'ouverture des crèches, écoles, collèges et lycées et surtout le Premier ministre, Jean Castex a annoncé jeudi le port du masque étendu aux enfants dès l'âge de 6 ans. À quelques jours de cette rentrée, les parents se jettent sur les masques pour enfants. Colorés, fleuris, style "Animal Crossing" ou espace, avec motifs nuages , chatons ou dinosaures... Il y a en pour tous les goûts. Sur Amazon, que ce soit dans les catégories "Jeux et jouets", "Beauté et parfum", "Bébé et puériculture" ou "Sports et loisirs", les masques pour enfants sont dans le top dix des hausses de ventes sur les dernières 24 heures, avec des augmentations impressionnantes d'environ 10 000%, voire plus de 30 000% pour certains articles. Signe que les Français se préparent aux festivités de décembre, les masques de Noël font également leur entrée en top du classement de la catégorie "Bijoux".

Sweat-couverture et pantoufles

Derrière les masques enfants dans la catégorie vêtements, on trouve un grand nombre de vêtements douillets pour rester à la maison. Parmi les bonds de ventes sur Amazon ces dernières 24 heures, on trouve la robe de chambre en polaire, la combinaison pyjama, avec une capuche en forme de Stitch (le personnage de Disney), dont les ventes ont presque doublé, de même que l'incontournable jogging classique. Chez les femmes, plus spécifiquement, la star des ventes est le "sweat à capuche surdimensionné". Une sorte de grande couverture à capuche dans laquelle on peut se glisser entièrement. L'image d'illustration du produit parle d'elle-même, il s'agit de s'installer au chaud dans son canapé, télécommande en main. Autre signe que les français s'apprêtent à rester à la maison, le top des ventes de la catégorie "Chaussures et sacs" est rempli de pantoufles.

Bureau pliable et imprimante

Les confinés ne vont pas simplement, pour la plupart, se glisser dans un sweat-couverture et enfiler leurs pantoufles pour se lover dans leur canapé. Le télétravail sera de mise pour beaucoup, alors les Français réorganisent leur espace de vie pour y intégrer un lieu de travail. Ainsi, le bureau pour ordinateur pliable a vu ses ventes augmenter de plus de 5 600% sur les dernières 24 heures sur le site Amazon. Plus petit bond pour les imprimantes, d'environ 1 800%, parce qu'il est parfois plus facile de se concentrer sur un document imprimé que sur un écran, ou bien, serait-ce pour imprimer les attestations dérogatoires de sortie ? Néanmoins, le site Le Bon Coin note que les outils bureautiques ont moins la cote que lors du premier confinement, "sans doute parce que les gens se sont déjà équipé".

Le vélo d'appartement

Pour éviter de trop se ramollir, les confinés misent à nouveau sur le sport en intérieur. Ainsi, les commandes d'un modèle de vélo d'appartement sur Amazon ont cru de près de 26 000% en une journée, après l'annonce du nouveau confinement, au point d'être désormais en rupture de stock. Plus largement "l'engouement pour le sport à la maison est de retour avec le nouveau confinement", note Le Bon Coin qui observe même une petite anticipation des annonces. Sur le site, il y a "depuis une semaine", des pics de recherches sur les altères, le "home trainer", le banc de musculation, l'elliptique et le rameur.

Chère mamie au pays du confinement

C'est un livre qui tombe à pic. Il est en top des ventes de livres sur Amazon depuis sa sortie le 28 octobre, jour de l'annonce du reconfinement. Il s'agit de Chère mamie au pays du confinement (Fayard, 2020), de Virginie Grimaldi, un recueil de petits textes adressés par l'autrice à sa grand-mère lors du premier confinement. Des textes qu'elle publiait quotidiennement sur son compte Instagram. "C’est très émouvant de penser que l’on a tous vécu la même chose au même moment. Il faut que je te prévienne : tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui soutient ceux qui ont porté le pays à bout de bras pendant deux mois. C’est un moyen de se sentir un peu utile, après s’être trouvé bien impuissant", est-il écrit en quatrième de couverture.

Animal Crossing

Star incontestée du premier confinement, le jeu fait à nouveau partie des meilleures ventes sur Amazon. Mais il ne fait pas partie des produits qui connaissent la plus forte augmentation de ventes depuis l'annonce du confinement. Sans doute parce qu'un grand nombre de personnes l'ont déjà acquis en mars et avril derniers. Les jeux vidéo sont tout de même très recherchés sur Le Bon Coin ( 45% par rapport à la même période l'année dernière), "avec les mots clés pS4, switch, nintendo, manette, xbox", indique le site. La crainte de ne pouvoir se fournir en cadeaux dans les magasins avant Noël y est peut-être aussi pour quelque-chose