Dans la nuit de jeudi à vendredi, les États membres de l'UE, la Commission et le Parlement ont trouvé un accord sur une nouvelle législation destinée à mettre fin aux abus de position dominante des géants d'Internet. Un texte qui va impliquer des changements notables dans le domaine du numérique.

La Commission européenne sera chargée de contrôler et de sanctionner les entreprises concernées © AFP / Martin Bertrand / Hans Lucas

C'est un accord politique très important, et l'issue de plusieurs mois de négociations : jeudi soir, les États membres de l'Union européenne, mais aussi la Commission et le Parlement ont réussi à trouver un accord sur le Digital Markets Act (DMA), un "règlement des marchés numériques" destiné à imposer aux Gafam (Google, Apple, Facebook devenu Meta, Amazon, et Microsoft) des règles de concurrence.

Le texte est destiné à encadrer les pratiques anti-concurrentielles de ces géants du web, pointés du doigt depuis des années par les institutions européennes, et souvent sanctionnés au terme de procédures longues et complexes. Désormais, Bruxelles entend agir en amont en imposant un cadre réglementaire à respecter. L'accord n'est pour l'heure que politique, le Parlement européen devra encore voter, mais les institutions espèrent que ces mesures entreront en vigueur dès janvier 2023.

Pour ne pas cibler que les cinq entreprises des "Gafam", l'Europe a défini un concept de "contrôleur d'accès", des entreprises actives sur des marchés numériques considérés comme "essentiels" (soit le commerce en ligne, soit les réseaux sociaux, soit les systèmes d'exploitation, etc.) qui ont au moins 75 milliards d'euros de capitalisation, 7,5 milliards de ventes, 45 millions d'utilisateurs actifs et 10 000 entreprises utilisant leurs services. Cela devrait donc englober non seulement les géants américains mais aussi d'autres services comme TikTok ou même Booking.com.

Des pratiques commerciales pour favoriser la concurrence

Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? L'objectif principal du DMA étant d'assurer la bonne concurrence dans le secteur, ce sont d'abord des règles purement commerciales qui sont fixées : ainsi, toute fusion ou acquisition d'un de ces "contrôleurs d'accès" avec une entreprise européenne, quelle que soit sa taille, devra être présentée à Bruxelles.

Mais d'autres mesures vont avoir un impact plus direct sur le quotidien des utilisateurs et utilisatrices de ces services : ainsi, les résultats de recherche Google devraient changer d'allure, car il sera désormais interdit de privilégier, dans des résultats de recherche, des résultats favorisant des produits "maison" par rapport aux autres. Ainsi Google ne pourra plus proposer ses résultats Google Shopping par défaut lors de recherches concernant des achats.

Apple va devoir autoriser à télécharger des applis sans passer par l'App Store

De la même manière, les "contrôleurs d'accès" qui créent des systèmes d'exploitation (Apple, Google ou Microsoft) ne pourront plus forcer les utilisateurs et utilisatrices à utiliser leurs applications par défaut. Bruxelles va les obliger à permettre la désinstallation de toutes les applications... et à l'inverse, à autoriser l'installation d'applications alternatives.

Autrement dit, les utilisateurs et utilisatrices d'iPhone pourront faire leur choix d'applications ailleurs que sur l'App Store, le fameux magasin d'applis ultra-verrouillé d'Apple - qui lui rapporte jusqu'à 30% sur chaque transaction. Une mesure contre laquelle la marque à la pomme est depuis longtemps vent debout. L'entreprise, en réaction vendredi, s'est dite "préoccupée par certaines dispositions qui créeront des vulnérabilités inutiles en matière de confidentialité et de sécurité".

Un consentement explicite pour l'utilisation des données personnelles

Et ce n'est pas tout : le DMA prévoit aussi un accès plus réglementé aux données personnelles des utilisateurs. Les entreprises concernées par ce règlement devront désormais demander un consentement explicite aux personnes qui utilisent leurs services : si elles n'ont pas ce consentement, elles devront renoncer à utiliser leurs données - ça, Apple l'avait déjà mis en place l'an dernier, avec un message demandant pour chaque nouvelle application le consentement pour le partage des données, au grand dam notamment de Facebook.

Les applis de messagerie devront communiquer entre elles

Et puis il y a une mesure qui était moins attendue et qui a été rajoutée dans le texte de l'accord au dernier moment, mais qui risque d'être l'une des plus fortes : l'obligation d'interopérabilité des messageries. Cela signifie que les différentes applications de messagerie instantanée (WhatsApp, iMessages, Messenger, etc.) vont devoir adopter des standards communs, pour que l'on puisse envoyer depuis une messagerie A un message à quelqu'un qui utilise une messagerie B. Aujourd'hui, c'est impossible (même Instagram et WhatsApp, pourtant tous deux propriétés de Meta, ne sont pas interopérables), et cette fois, des évolutions techniques vont devoir s'ajouter aux contraintes commerciales.

Dans la même veine, l'interopérabilité devra aussi se faire au niveau des accessoires : aucune plateforme ne devra favoriser un fabricant d'accessoires par rapport à un autre. Finies, donc, par exemple, les fonctions réservées aux écouteurs Apple sur iPhone.

Des sanctions jusqu'à 20% du chiffre d'affaires

Enfin, le texte sur lequel l'accord a été conclu ouvre aussi le volet des sanctions, en faisant de la Commission européenne l'autorité qui aura la compétence pour contrôler le bon respect de ces règles ainsi que pour attribuer des sanctions. Celles-ci prendront la forme d'amendes qui pourront aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et même 20% en cas de récidive.