Le Premier ministre tenait une conférence de presse ce jeudi. Le gouvernement opte pour une stratégie territoriale. Après une période de concertation, 20 départements vont faire l'objet de "mesures de freinage" dès le week-end du 6 mars.

Le gouvernement a choisi une stratégie territorialisée

"Il faut tout faire pour retarder le confinement" mais "il faut être "extrêmement réactif", a affirmé le Premier ministre lors de ce nouveau point de presse. Empruntant ce chemin de crête, le gouvernement a décidé de placer 20 départements "sous surveillance renforcée" en raison de la forte circulation du virus dans ces territoires. Dans ces départements, des "mesures de freinage" vont être mises en place la semaine prochaine, à la suite de concertations locales.

La liste des départements sous surveillance

Les départements concernés sont les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loire, les Hauts-de-Seine, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Nord, l'Oise, Paris, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var et les Yvelines.

Ces 20 départements sont "en surveillance renforcée", a dit Jean Castex. "J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager dans tout ou partie de ces territoires des mesures de freinage proche de celles mises en place à Nice et Dunkerque", a-t-il expliqué.

A Nice et Dunkerque, plusieurs mesures restrictives ont été mises en place ces derniers jours, dont un confinement le week-end.

Des mesures mises en œuvre dès le week-end du 6 mars

"Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine, et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui seront en vigueur à compter du week-end du 6 mars, a-t-il complété.

Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a également pris la parole ce jeudi. Il rappelle que nous entrons cette semaine dans une nouvelle phase dans la campagne de vaccination avec la possibilité pour les médecins généralistes d'administrer le vaccin à leurs patients présentant des facteurs de comorbidités. Le professeur Alain Fischer apporte aussi des bonnes nouvelles avec des résultats encourageants à la fois pour Pfizer et Astra-Zeneca en matière d'efficacité contre les formes sévères de la maladie, en s'appuyant sur les résultats en Israël mais aussi en Ecosse.

Santé publique France a annoncé mercredi avoir enregistré plus de 31 519 cas positifs en 24 heures, le chiffre plus haut depuis mi-novembre. Selon des données plus consolidées, il y a eu 138 771 personnes testées positives la semaine dernière, contre 128 662 la précédente.